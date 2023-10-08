Женщина обвинила пилота в преследовании: швырял помидорами из самолета в ее дом

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что очень испугана воздушным террором, который длится четыре года.

65-летний Майкл Арнольд из американского штата Нью-Йорк был обвинен в том, что он в течение 4 лет преследовал женщину, управляя небольшим самолетом и летая над ее домом.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам агента ФБР, который расследовал это дело, Арнольд преследовал женщину из Шайлервиля, в частности, низко пролетал над селом и домом, где живет женщина. В одном из инцидентов мужчина даже бросал помидоры из самолета в дом и во двор женщины.

Потерпевшая сообщила, что пилот самолета был частым клиентом кофейни, которой она владела. Причину устроенного ей преследования женщина не назвала, но говорила, что была напугана продолжавшимся 4 года воздушным террором.

“Он летел так близко к дому, что казалось, будто собирается пролететь прямо через него. Это был непрерывный кошмар”, – утверждала она.

Арнольд был арестован, когда он прибыл в аэропорт Беннингтона, штат Вермонт, где он хранил свой малый самолет Cessna-180 1976 года выпуска. Он возражал, что преследовал кого-то и хотел нанести вред женщине.

По его словам, он летал над селом, где живет женщина, чтобы сделать фотографии и опубликовать их на странице Facebook.

Суд освободил пилота от наказания при условии, что он не будет контактировать с женщиной, не будет следить за ней и будет держаться не менее 90 метров от ее дома и рабочего места, особенно если будет лететь на самолете.

Напомним, летевший из Лондона в Бангкок самолет вынужден был совершать срочную посадку в Австрии из-за нескольких туристов, которые неадекватно себя вели.

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