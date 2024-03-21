Женщина официально изменила свое имя в честь железнодорожного вокзала: как ее теперь зовут

Сотрудница британской железной дороги настолько любит станцию London Marylebone, где работает, что изменила свое имя.

Об этом пишет Metro.

Теперь ее зовут Рехани Мэрилебон Хаваджа. Женщина призналась, что она даже сделала бы его своим первым именем, если бы ее дети не возражали.

Сотрудница Chiltern Railways начала свою карьеру в компании в билетной кассе и с тех пор работала на разных должностях, в частности, диспетчером, начальником и менеджером станции.

Сейчас она работает по всей сети как менеджер по охране и безопасности, но все еще сохраняет свою любимую станцию в своем сердце.

Поскольку станция Marylebone отмечает свое 125-летие, она решила сменить работу, поскольку она также приближается к 20-летию своей работы в Chiltern.

Объясняя, почему она сменила имя, женщина сказала: "Сама станция небольшая. Но она имеет душу. Чем больше я исследовала ее за время моего пребывания здесь, тем больше я влюблялась в нее. Для меня это действительно дом далеко от дома. Мы знаем, что иногда что-то идет не так, и люди могут задерживаться. Но все там работают так усердно, с улыбкой на лице. Тут есть личный подход. Тут тепло и приветливо. Не каждый лондонский вокзал такой. Мне нравится здание, мне нравятся люди, и мне нравится история вокзала. Когда я начала управлять вокзалом, я чувствовала, что лечу. Я все еще чувствую себя так, когда я там. Это такая огромная часть моей жизни, и теперь я буду нести ее с собой официально, что очень волнующе".

Ванесса Рассел, директор по персоналу Chiltern Railways, сказала: "Работая в HR, мы не часто получаем запросы, которые застают нас врасплох, но для меня и моей команды это первый случай, когда мы меняем второе имя Рехани на Мэрилебон. Я считаю, что это свидетельство важности станции, а также ощущение сообщества и значения, которое она имеет. По сравнению с другими лондонскими станциями, Мэрилебон – маленькая, но мощная. Она работает в Chiltern почти двадцать лет, и за это время она сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Ее гордость за станцию чрезвычайно трогательна".

Напомним, мама случайно назвала свою дочь в честь порнозвезды. Женщина переживает, как это повлияет на ребенка в будущем.

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