Женщина оказалась единственной пассажиркой самолета: как ее баловали в стиле VIP (фото)

Женщина стала VIP-пассажиркой после того, как обнаружила, что она единственная на борту самолета.

Об этом пишет Mirror.

Ханна Маден-Адамс улетела из отпуска на Ибице. Там женщина праздновала свое 38-летие с друзьями.

Ханна Маден-Адамс на вечеринке по случаю дня рождения / Фото: mirror.co.uk

Она ожидала, что улетит домой на Джерси обычным рейсом, но была ошеломлена, когда узнала, что ее самолет полностью пуст. На борту, кроме нее самой и экипажа, вообще никого не было.

Она рассказала, как наслаждалась роскошным сервисом всего за 242 доллара.

Так, пассажирку доставили от выхода на посадку в самолет на машине, и она даже получила несколько советов от пилотов.

Она сказала: "Это звучит бессмысленно, потому что я всего лишь обычный человек, но это было очень волнительно: меня везут на машине к самолету, а потом я одна поднимаюсь на борт. Это было очень сюрреалистично, но это было так здорово. Обычно рейсы переполнены, у вас есть дети, семьи, группы людей, все разговаривают и смеются. Зато они сказали: "Садитесь, где хотите, и кладите свой багаж, где вам нравится". Я выбрала место у окна спереди".

Ханна с экипажем / Фото: mirror.co.uk

Интересно, что когда женщина сначала прибыла в аэропорт, работники сказали, что самолеты не курсируют из Ибицы на остров Джерси. Но, несмотря на неразбериху, ей все-таки удалось зарегистрироваться.

Ханна добавила, что члены экипажа были очень добрыми и рассказали много интересного.

Напомним, недавно экипаж высадил 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжелым, чтобы взлететь. Туристам было предложено компенсацию.

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