Женщина опрометчиво дразнила слона бананом: что он с ней сделал (видео)

Туристка в Индии обращалась с огромным слоном, как с домашним животным, и поплатилась за это.

В Сети опубликовали видео внезапного нападения слона на женщину в Индии. Животное не выдержало того, что туристка дразнила его, предлагая съесть банан.

Видео в Twitter загрузила офицер лесной службы Индии Сусанта Нанда, которая часто делится в Интернете материалами о дикой природе в Азии.

На опубликованных кадрах видно, что молодая женщина делает вид, что пытается покормить четырехтонного слона. Она подносит банан ко рту слона, после чего внезапно отступает. Тогда слон приближается и внезапно нападает, изо всех сил ударив отлетевшую после удара женщину.

Вы не можете бороться с elephant даже после того, как вы там. Они являются одним из самых умных людей, чтобы быть в помещении. pic.twitter.com/rQXS6KYskN — Susanta Nanda (@susantananda3) Август 27, 2023

Видео сопровождается комментарием: “Слона не проведешь, даже если он приручен. Они являются одними из самых умных животных в неволе".

Что случилось с несчастной туристкой и насколько серьезно она ранена, неизвестно.

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В комментариях предполагают, что женщина могла получить несколько переломов, учитывая силу удара.

"Многие туристы воспринимают слонов как должное, как домашнюю собаку, но они могут лишить вас жизни за доли секунды, дикое животное — всегда дикое", — написал один из комментаторов.

Напомним, ранее в Индии на 22-летнего мужчину, который справлял нужду, напал тигр. От полученных ран местный житель скончался.

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