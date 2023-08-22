Женщина организовала свадьбу за 2 дня, чтобы тяжелобольной раком папа повел ее к алтарю - фото

Пара организовала свою свадьбу всего за два дня после того, как невеста узнала, что состояние ее отца, который болеет раком, внезапно ухудшилось.

Об этом пишет nypost.com.

Австралийка Мэри Куигли не могла представить свою свадьбу без отца, ведущего ее к алтарю. В ноябре в 2022 году у 79-летнего Барри была диагностирована раковая опухоль четвертой стадии на шее, которая сначала началась как рак кожи. Учителя на пенсии вскоре сообщили, что рак распространился на лимфатические узлы, и ему осталось жить всего несколько месяцев. Врачи посоветовали не делать операцию.

Опустошенная мыслью о том, что ее отец не увидит, как она выходит замуж, 33-летняя Мэри сделала предложение своему партнеру, 34-летнему Томасу Стэплдону. Сделала она это в декабре в прошлом году прямо во время телефонного разговора, поскольку к тому времени он был заражен COVID-19.

Мэри Куигли и Томас Стэплдон / Фото: SWNS

Первое свадебное агентство, в которое они обратились, было полностью забронировано за шесть месяцев до свадьбы. Впрочем, узнав причину, они связались с другими людьми в этом районе, которые могли помочь, и вскоре пара забронировала дату.

"В тот же день мы пошли к нему и нам подготовили все документы", — поделилась Мэри.

Обе семьи собрались вместе, чтобы выяснить, как устроить свадьбу в последнюю минуту, и сделали это менее чем через неделю, чтобы Барри мог присутствовать в своей лучшей форме.

Мэри с папой / Фото: SWNS

Свадьба была назначена в канун Рождества.

Мэри достала из шкафа белое платье, которое у него уже было, мама Стэплдона Розмари и тетя Ширли Куин приготовили торт в последнюю минуту, а друг семьи устроил барбекю для 50 гостей.

Мэри Куигли и Томас Стэплдон / Фото: SWNS

"Недавно мы переехали в дом с большим задним двором, так что все получилось идеально, когда мы планировали свадьбу в последнюю минуту", – поделилась Мэри.

В ночь перед свадьбой семьи в темноте украшали свой задний сад. Все также принесли столовые приборы и стулья из дома.

"Так много людей помогли этому произойти", — сказала Мэри. "Это очень трогательно и эмоционально, как многие внесли свой вклад".

Мэри Куигли и Томас Стэплдон / Фото: SWNS

Утром все было готово, и день прошел так, как они хотели.

"В тот день мы и не хотели, чтобы все было по-другому — все было идеально. Душевно и волнующе думать о том, сколько людей внесли свой вклад в то, чтобы это произошло", — сказала Мэри. "Это было совершенно безупречно. Мы никого не сообщали о прибытии, но все пришли – друг приехал с межштатной автомагистрали. Это было так здорово и никогда бы не случилось, если бы мы не оказались в этой ужасной ситуации с моим отцом, то это был своего рода счастливый конец".

Свадьба Мэри и Томаса / Фото: SWNS

Мэри с папой / Фото: SWNS

Несмотря на все, Барри пережил свой прогноз и все еще борется с раком благодаря подруге семьи, услышавшей их историю.

Мужчина перенес операцию по удалению опухоли 20 января в 2023 году, а в конце июля в ходе повторного сканирования выяснилось, что рак исчез.

Мэри считает, что это чудо было отчасти результатом свадебных торжеств.

"Я почти не могу в это поверить. Если бы мы не женились, у моей невестки никогда бы не было такого разговора. Следовательно, папе не сделали бы операцию, и его бы сейчас здесь не было", — сказала Мэри. "Наша свадьба уже была ошеломляющей, но знание того, что она спасла жизнь моему отцу, действительно сделало этот день лучшим днем в моей жизни".

Напомним, собака съела паспорт хозяина за неделю до свадьбы. Американская пара запланировала празднование в Италии.

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