Женщина ошарашила, что у нее аллергия на любимого: она рассказала, что происходит (фото)

В то время пользователи убеждены, что это признак того, что он изменяет.

Девушка из Массачусетса утверждает, что у нее аллергия на своего парня, потому что каждый раз, когда они вместе, у нее появляется сыпь.

Об этом пишет nypost.com.

22-летняя Вирджиния Нолт рассказала, что все началось в декабре в 2022 году, после того как она начала встречаться с парнем по имени Стив Джонсон.

Все было хорошо, пока девушка не стала замечать, что ей становится плохо каждый раз, когда они идут на свидание.

"Все началось с того, что мои глаза стали сильно чесаться и слезиться", — объяснила бостонка, которая сначала списала свои симптомы на "сезонную аллергию". В частности, в прошлом она имела экзему и другие кожные заболевания.

Реакция Вирджинии на любимого / Фото: nypost.com

Нолт продолжала проводить выходные со Стивом, не подозревая, что все станет столь ужасно после одной ночи в его квартире в Бостоне.

Спустя шесть месяцев, в апреле, Нолт составила "два и два вместе", и до нее дошло, что существует "корреляция" между аллергией и ее бойфрендом.

"Мы заметили, что после того, как я провела несколько дней в его квартире, через неделю у меня появлялась очень сильная сыпь, и еще несколько дней после этого я чувствовала себя довольно несчастной", — объяснила она.

В этот момент Нолт пришла к выводу, что имеет сильную аллергию на бойфренда.

"У меня на него аллергия", — заявила озадаченная женщина, объяснившая свою сыпь "чем-то в воздухе в его квартире, продуктом для тела или чем-то, чем он использует".

Вирджиния с бойфрендом / Фото: nypost.com

Чтобы проверить ее теорию, озабоченный парень изменил моющие средства для стирки, туалетные принадлежности и одеколон, но остался в тупике, поскольку симптомы его любимой продолжали сохраняться.

"Он был таким терпеливым и так поддерживал во всем, и он так же разочарован, как и я", – сказала Нолт.

Несмотря на посещение дерматолога, двух аллергологов и офтальмолога в мае, она все еще ломала голову над причиной ее крапивницы.

Между тем, ее предполагаемые симптомы, вызванные родственной душой, продолжали нарастать как снежный шар. В какой-то момент Нолт заявила, что имела столь плохую реакцию, что она оказалась в отделении неотложной помощи, и ей пришлось принимать антигистаминные препараты и стероиды.

У онлайн-пользователей была более зловещая теория о причине ее состояния: они считают, что сыпь была признаком того, что кавалер ей изменяет.

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Впрочем, Нолт не придает большого значения этим предрассудкам.

"Когда люди говорят, что мой парень изменяет, это одна из тех вещей, над которыми надо смеяться. В конце концов они не знают ни меня, ни его, ни наши отношения. Если бы он изменял, за то время, которое я провела там, думаю, я бы узнала. Я не придаю этому большого значения", — прокомментировала она.

Хотя сыпь может быть признаком неверности, Нолт говорит, что она, тем не менее, "немного осложнила их отношения из-за разочарования".

"Я перестала ходить к нему в квартиру, потому что мы не знали, есть ли там что-нибудь", — пожаловалась она. "Нам больше нужно планировать сходить вместе поужинать или сходить в кино, так что это не так спокойно".

Вирджиния Нолт / Фото: nypost.com

Пара полна решимости разобраться в этом, и сейчас Нолт ожидает результатов двух тестов, которые, как она надеется, прояснят этот вопрос.

"Тот тест, который я получаю на этой неделе — это экологический тест, а тот, который я получаю на следующей неделе — это тест продуктов и ингредиентов", — сказала она. "Пока это должно быть что-то. Мы немного сузили поиск — мы знаем, что это не его шампунь, моющее средство или кондиционер. Я надеюсь, что мы найдем что-то и попытаемся разработать план, чтобы смягчить мои симптомы".

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