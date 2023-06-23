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Женщина ошарашила, как собака спасла ее жизнь, "вынюхав" рак молочной железы

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
2 мин
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Женщина ошарашила, как собака спасла ее жизнь, "вынюхав" рак молочной железы

Триша Эллисон с Луной / Фото: nypost.com

Животное стало странно себя вести.

Британка рассказала удивительную историю, как ее собака породы колли спасла ей жизнь после того, как начала нюхать ее грудь.

Об этом пишет nypost.com.

50-летняя Триша Эллисон из Уилфорда однажды лежала на диване и смотрела телевизор, когда ее двухлетняя Луна прыгнула ей на грудь.

Затем она продолжала обнюхивать и толкать лапой ее в грудь, прежде чем лечь рядом с ней, что, по словам Эллисон, было необычно, поскольку она "не самая ласковая".

Триша Эллисон с Луной / © nypost.com
Триша Эллисон с Луной / Фото: nypost.com

Однако, когда ее грудь начала болеть, Триша записалась к врачу. Ей сделали биопсию, и через две недели, 18 апреля, у нее диагностировали рак молочной железы.

Эллисон, работающая няней, сказала, что благодаря Луне врачи обнаружили рак на ранней стадии.

Женщине сделали две операции по удалению опухолей, и она ждет, чтобы узнать, понадобится ли ей химиотерапия.

"Каждая встреча – это такой стресс", — добавила она. "Все говорят мне быть позитивной, но ты продолжаешь быть позитивной и получаешь самые плохие новости".

Несмотря на стрессы, Эллисон безгранично благодарна своему псу-спасателю и назойливой лапе.

Триша Эллисон с Луной / © nypost.com
Триша Эллисон с Луной / Фото: nypost.com

"Я благодарна за Луну; если бы не она, то это была бы совсем другая история", — сказала женщина.

Напомним, в США ресторан нанял фальшивого священника, чтобы рабочие признались в "грехах". Стало известно, чем все кончилось.

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Дата публикации
Просмотры
656
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