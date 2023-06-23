Женщина ошарашила, как собака спасла ее жизнь, "вынюхав" рак молочной железы

Британка рассказала удивительную историю, как ее собака породы колли спасла ей жизнь после того, как начала нюхать ее грудь.

Об этом пишет nypost.com.

50-летняя Триша Эллисон из Уилфорда однажды лежала на диване и смотрела телевизор, когда ее двухлетняя Луна прыгнула ей на грудь.

Затем она продолжала обнюхивать и толкать лапой ее в грудь, прежде чем лечь рядом с ней, что, по словам Эллисон, было необычно, поскольку она "не самая ласковая".

Триша Эллисон с Луной / Фото: nypost.com

Однако, когда ее грудь начала болеть, Триша записалась к врачу. Ей сделали биопсию, и через две недели, 18 апреля, у нее диагностировали рак молочной железы.

Эллисон, работающая няней, сказала, что благодаря Луне врачи обнаружили рак на ранней стадии.

Женщине сделали две операции по удалению опухолей, и она ждет, чтобы узнать, понадобится ли ей химиотерапия.

"Каждая встреча – это такой стресс", — добавила она. "Все говорят мне быть позитивной, но ты продолжаешь быть позитивной и получаешь самые плохие новости".

Несмотря на стрессы, Эллисон безгранично благодарна своему псу-спасателю и назойливой лапе.

Триша Эллисон с Луной / Фото: nypost.com

"Я благодарна за Луну; если бы не она, то это была бы совсем другая история", — сказала женщина.

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