Женщина ошарашила, как выжила после ДТП благодаря видению с покойным мужем: что он ей сказал

74-летняя британка рассказала, что выжила после того, как ее сбил автобус, благодаря ее покойному мужу.

В результате аварии Кэрол Эттл получила ужасные травмы. Ее ввели в медикаментозную кому. Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина провела пять недель в реанимации, где, по ее словам, ее покойный муж Дэвид, умерший в 2019 году в возрасте 74 лет, призвал ее не сдаваться. Возлюбленный появился в видении и сказал ей "продолжать бороться", потому что "наверху не было места".

Фото: mirror.co.uk

"Когда я была в реанимации, я не знаю, было ли это на самом деле, или что это было, но однажды я проснулась и могу поклясться, что мой муж был в постели рядом со мной. Он говорил: "Для тебя нет места наверху, и мы не хотим, чтобы ты шла в другое место, так что собирайся, сражайся и убирайся отсюда". И я думаю, что после этого я свернула за угол", — поделилась она.

Кэрол была в синяках от головы до пяток, у нее были сломаны глазница, нос, три ребра и кровоизлияние в мозг.

Дочь женщины поделилась, что минимум четырежды врачи говорили, что ее мама не выживет.

Напомним, мужчина испытал новую симуляцию смерти и поделился, что чувствовал. Люди озадачены тем, что переживание смерти – это "очень плохо для психики".

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