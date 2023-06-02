Женщина ошарашила немалым ростом своей 1,5-летней дочери — фото, видео

Она выше своей старшей сестры, которой 3 года.

Американская мамочка ошарашила немалым ростом своей маленькой дочери Магнолии.

Об этом пишет nypost.com.

1,5-летний ребенок Клары Томас – исключительно высокий ребенок, и он не прекращает расти. Сейчас ее рост составляет 92 см, а вес больше, чем у других детей ее возраста.

Магнолия даже выше своей старшей сестры, которой 3 года.

"Ее врач говорит, что она растет именно там, где и должна. Это не связано с тем, что она ест или делает, а чисто генетически", — сказала 19-летняя Клара.

Однако Клара и ее партнер Артур Томас признаются, что были в шоке, когда впервые заметили, что их ребенок возвышается над другой дочерью.

К слову, рост мамы-домохозяйки составляет 152 см, а папы девочки – 182 см.

Клара Томас с мужем и детьми / Фото: nypost.com

По словам женщины, Магнолия также очень развита для своего возраста, у нее хорошие проворные навыки, такие как чистка зубов и открывание дверей. Ее родители также очень удивлены тем, что она может говорить краткими предложениями.

Клара добавила: "Она эмоционально сообщает обо всех своих нуждах. Ее сестра была такой же".

Клара Томас с детьми / Фото: nypost.com

Напомним, шокированная мама показала видео, как ее новорожденный ребенок держит голову и ползает. Это произошло всего через три дня после рождения.

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