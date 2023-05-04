Женщина ошарашила, обернув стопу на 171,4 градуса - фото

Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда продемонстрировала свою способность поворачивать ногу на 171,4 градуса.

Об этом идет речь на официальном сайте.

32-летняя Келси Грабб из Альбукерке сказала, что заинтересовалась собственной гибкостью после того, как узнала о предыдущем рекорде.

Женщина вращает стопу на 171,4 градуса / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я работаю в библиотеке, и как раз вышла новая книга мировых рекордов (2021 год). Коллега листал и случайно открывал страницу с наибольшим вращением ноги и сказал: "Фу! Это так отвратительно", — вспомнила Келси.

Тогда женщина, ранее занимавшаяся фигурным катанием, попыталась вращать ногой, стоя на листе бумаги, и поняла, что совершенно очевидно, что имеет хорошие шансы побить рекорд.

Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса / Фото: guinnessworldrecords.com

Теперь Грабб является официальной рекордсменкой.

Келси Грабб отметила, что специально не тренировалась / Фото: guinnessworldrecords.com

Впрочем, по ее словам, не у всех людей реакция на ее талант положительна.

"Большинство людей испытывают отвращение и очарование одновременно", — сказала она.

Напомним, женщина разбогатела благодаря своему сну. Она выиграла более 670 тысяч долларов и рассказала, как это произошло.

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