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Женщина ошарашила, обернув стопу на 171,4 градуса - фото

Женщина ошарашила, обернув стопу на 171,4 градуса - фото

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Женщина ошарашила, обернув стопу на 171,4 градуса - фото

Женщина вращает стопу на 171,4 градуса / Фото: guinnessworldrecords.com

Она побила мировой рекорд.

Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда продемонстрировала свою способность поворачивать ногу на 171,4 градуса.

Об этом идет речь на официальном сайте.

32-летняя Келси Грабб из Альбукерке сказала, что заинтересовалась собственной гибкостью после того, как узнала о предыдущем рекорде.

Женщина вращает стопу на 171,4 градуса / © guinnessworldrecords.com
Женщина вращает стопу на 171,4 градуса / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я работаю в библиотеке, и как раз вышла новая книга мировых рекордов (2021 год). Коллега листал и случайно открывал страницу с наибольшим вращением ноги и сказал: "Фу! Это так отвратительно", — вспомнила Келси.

Тогда женщина, ранее занимавшаяся фигурным катанием, попыталась вращать ногой, стоя на листе бумаги, и поняла, что совершенно очевидно, что имеет хорошие шансы побить рекорд.

Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса / © guinnessworldrecords.com
Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса / Фото: guinnessworldrecords.com

Теперь Грабб является официальной рекордсменкой.

Келси Грабб отметила, что специально не тренировалась / © guinnessworldrecords.com
Келси Грабб отметила, что специально не тренировалась / Фото: guinnessworldrecords.com

Впрочем, по ее словам, не у всех людей реакция на ее талант положительна.

"Большинство людей испытывают отвращение и очарование одновременно", — сказала она.

Напомним, женщина разбогатела благодаря своему сну. Она выиграла более 670 тысяч долларов и рассказала, как это произошло.

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Дата публикации
Просмотры
1261
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