Женщина ошарашила, обернув стопу на 171,4 градуса - фото

Она побила мировой рекорд.
Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда продемонстрировала свою способность поворачивать ногу на 171,4 градуса.
Об этом идет речь на официальном сайте.
32-летняя Келси Грабб из Альбукерке сказала, что заинтересовалась собственной гибкостью после того, как узнала о предыдущем рекорде.
"Я работаю в библиотеке, и как раз вышла новая книга мировых рекордов (2021 год). Коллега листал и случайно открывал страницу с наибольшим вращением ноги и сказал: "Фу! Это так отвратительно", — вспомнила Келси.
Тогда женщина, ранее занимавшаяся фигурным катанием, попыталась вращать ногой, стоя на листе бумаги, и поняла, что совершенно очевидно, что имеет хорошие шансы побить рекорд.
Теперь Грабб является официальной рекордсменкой.
Впрочем, по ее словам, не у всех людей реакция на ее талант положительна.
"Большинство людей испытывают отвращение и очарование одновременно", — сказала она.
Напомним, женщина разбогатела благодаря своему сну. Она выиграла более 670 тысяч долларов и рассказала, как это произошло.
Читайте также: