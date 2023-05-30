Женщина ошарашила последствиями неудачной блефаропластики в Турции — видео

Теперь она не может нормально моргать.
Женщина сделала блефаропластику – косметическую операцию по удалению излишней кожи или жира из век – в одной из клиник Турции и показала ужасный результат операции.
Пользователь TikTok под ником @dimplestilskin опубликовала в Сети видео, где продемонстрировала, как не может полностью закрыть глаза.
В ролике она в халате снимала свое лицо крупным планом.
@dimplestilskin ♬ оригинальный звук — Craink
"Когда тебе сделали операцию на глазах у Турции, и теперь ты не можешь нормально моргать", — прокомментировала она.
Видео собрало более полумиллиона просмотров и кучу комментариев. Впрочем, пользователи не сочувствовали женщине, а наоборот подвергли сомнению ее решение поехать в Турцию на операцию.
- Как люди до сих пор ездят в Турцию на операции?
- Так грустно, что ты все испортила
- Надо было выбирать лучшую клинику
Напомним, на Бали туристка показала обнаженную вагину прямо посреди улицы и разозлила Сеть. Ее уже задержали сотрудники иммиграционной службы Индонезии.
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