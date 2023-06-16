Женщина ошарашила видео, как змея "катапультировалась" прямо на нее из потолочного вентилятора

Рептилия залезла в дом через маленькое отверстие.

Женщина была ошеломлена, обнаружив змею, обвивавшуюся вокруг потолочного вентилятора.

Впрочем, это было не самое ужасное. Через несколько секунд рептилия катапультировалась прямо на нее.

Клип, снятый Люпитой Гарсией, набрал более 122 миллионов просмотров в TikTok.

В ролике видно, как дикая змея плотно свернулась вокруг вентилятора. Затем любознательная рептилия пыталась спуститься вниз, но не смогла пройти мимо очень быстро вращавшихся лопастей. Она несколько раз ударилась головой, прежде чем потерять равновесие и падает в сторону.

Затем змея неожиданно катапультируется в сторону камеры, а шокированная Люпи вскрикивает и выбегает на улицу.

Момент ошеломил пользователей. Они оставили более 174 тысяч комментариев.

Привет, новая фобия

Я бы умерла мгновенно! Я боюсь змей!

Я перестала дышать на несколько секунд

Моя душа покинула бы мое тело

Напомним, мужчина изрядно испугался, сидя на унитазе, когда заметил огромного питона на душевой. Он снял рептилию на видео.

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