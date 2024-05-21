Женщина, ослепшая на три недели из-за тату на глазах, снова сделала процедуру: как она выглядит

Она сказала, что во второй раз все прошло гораздо лучше.

Женщина, ослепшая на три недели после того, как сделала себе татуировку на глазах, вернулась и повторила процедуру.

Об этом пишет LAD Bible.

Австралийка Эмбер Люк имеет 98 процентов татуировок на теле, и говорит, что "не жалеет" о том, что сделала так много. И это даже после того, как она сделала татуировку на глазных яблоках, которые оставили ее слепой на три недели – процедура, которую скопировала другая женщина и потеряла зрение.

Заявив, что она "точно не будет делать это дерьмо снова", Эмбер решила, что хотела бы снова сесть в кресло тату-мастера, чтобы поработать над раскраской своих глаз.

Эмбер до процедуры / Фото: instagram.com/amberluke666

29-летняя девушка приехала из Австралии в Сан-Паулу, Бразилия, на процедуру 18 мая, чтобы сделать татуаж глаз во второй раз.

Эмбер, которую за облик окрестили "девушкой-драконом", показала результаты в видео в Instagram, где она показала, что ее склера, белая часть глазного яблока, теперь стала сине-черной.

"Для меня это было возвращение того, что принадлежит мне и должно принадлежать мне с самого начала", — рассказала Эмбер в интервью What'sTheJam. "Я чувствовала себя ограбленной и будто не заслуживала должной процедуры. Но я действительно заслуживаю момента, когда я открываю глаза и вижу настоящую красоту. Я чуть не плакала от счастья, когда увидела их на этот раз, и именно так и должно было быть сначала. Это то, что я смогу ценить до конца своей жизни".

Эмбер обратилась к тату-мастеру Гатто Морено, поскольку на этот раз хотела избежать потери зрения на три недели, объяснив это тем, что ходила к окулисту, который сказал ей, что ее первая татуировка на глазном яблоке "была неудачной".

Она сказала, что на этот раз после процедуры, занявшей всего 20 минут, не осталось "никаких признаков шрамов".

Ее делали с помощью шприца, наполненного веганскими чернилами, которые медленно вводили в склеру, но даже с учетом мер предосторожности все равно были опасения, что что-то может пойти не так.

Эмбер Люк / Фото: instagram.com/amberluke666

Амбер сказала: "Если вы моргнете или пошевелитесь, когда игла находится в вашем глазном яблоке, вы можете навсегда ослепнуть. Для меня было очень важно дышать во время процедуры, поскольку я пережила тяжелую травму и посттравматическое стрессовое расстройство. Было так трудно оставаться неподвижной, когда столько всего бурлило в моем мозгу, но я очень горжусь собой за то, что смогла вернуть ситуацию назад. Первая процедура была, безусловно, самой болезненной из всех, что я когда-либо пережила".

Однако во время второй процедуры она сказала, что не испытала "совершенно никакой боли" и сказала, что "так и должно быть".

Эмбер Люк / Фото: instagram.com/amberluke666

Эмбер добавила: "Я не могла бы просить лучшего мастера по модификации тела, который бы провел меня через это сложное путешествие. После семи лет я наконец получила то, чего заслуживала".

Напомним, мужчина похвастался, что у него теперь шесть сосков после того, как ему хирургически изменили грудь. Он сделал четыре подкожных силиконовых имплантата, подождал четыре месяца, пока они приживутся, и раскрасил их в тату мастера.

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