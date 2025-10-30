Сорока / © Фото из открытых источников

Реклама

Уехавшая в отпуск в Австралию гражданка Чили рассказала, что после нападения сороки она получила перелом шеи.

Об этом сообщает 7News.

Марсела Монтальва Ириарте наслаждалась выходным днем в отдаленном городке Рейвенсвуд, штат Квинсленд, когда решила поехать на велосипеде в ближайшее почтовое отделение.

Реклама

30-летняя женщина, приехавшая в Австралию со своим парнем по рабочей визе в феврале, отправилась на маршрут протяженностью 2 км 15 октября, когда на нее неожиданно напала сорока, когда она ехала на велосипеде.

Во время нападения Ириарте потеряла контроль над велосипедом и упала на дорогу, потеряв сознание после удара левой частью лица о землю.

"Я решила поехать на почту, примерно в 2 км от отеля Top Camp Roadhouse, где я работаю и живу", - объяснила Ириарте в недавнем интервью. "На полпути на меня внезапно напала сорока, я потеряла контроль над велосипедом и сильно упала на дорогу, ударившись левой стороной лица о бетон. Последнее, что я помню, это звук – сорока кричала. Потом все потемнело".

Самцы австралийских сорок становятся агрессивными в сезон размножения, часто налетают и нападают на тех, кого воспринимают как угрозу. Это касается пешеходов и велосипедистов, бессознательно приближающихся к их гнездам.

Реклама

Ириарте проснулась в медицинском отделении маленького шахтерского городка, прежде чем ее перевели в университетскую больницу Таунсвилла из-за тяжести травм.

Марсела Ириарте

Позже было подтверждено, что у нее несколько переломов левой скулы, а также перелом подъязычной кости. Перелом подъязычной кости, расположенной в шее, не только редок, но и опасен, поскольку кость отвечает за контроль над языком и глотание.

"Мне сказали, что мне повезло, что я осталась жива", – добавила она.

Сейчас Ириарте ждет реконструктивную операцию на лице, добавив: "Мне больно. Я не могу есть. Я уже потеряла 4 кг, потому что не могу много есть. Сейчас я могу есть только детское питание. Я просто хотела сделать визу на два года, попутешествовать, познакомиться с культурой… Сейчас я просто хочу домой".

Реклама

Туристка также рассказала на GoFundMe, что ее туристическая страховая компания отказалась покрывать ее медицинские счета, ссылаясь на исходный отчет, в котором утверждалось, что она не была одета в шлем. С того времени ей удалось собрать 12 000 австралийских долларов (331 730 гривен) в виде пожертвований, за что она очень благодарна.

Напомним, женщину забыли на острове во время круиза. Через несколько часов она скончалась.