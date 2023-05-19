Женщина оставила новорожденного сына с подругой и была шокирована ее поступком: что она сделала

Она дважды застукала ее за этим делом.

Женщина из Малайзии сказала, что она была травмирована после того, как обнаружила, что одна из ее подруг несколько раз кормила грудью ее ребенка за ее спиной.

Своей историей она поделилась в видео TikTok под ником Afieqahhasanah, которое собрало более 3 миллионов просмотров.

Так, она рассказала, что инцидент произошел в начале этого месяца. Поскольку женщина была занята планированием мероприятий, она решила оставить малыша на попечении подруги.

"Я была занята и она попросила у меня Хайдера, поэтому я просто отдал его ей, потому что она была мне близка. Вдруг, пока я несла вещи, я увидела, что она что-то делает в конце открытого коридора. Оказывается, она кормила Хайдера грудью", – поделилась пользовательница.

Со своей стороны подруга оправдалась, что кормила Хайдера, потому что он "плакал", имея в виду, что малыш хотел есть.

Однако мама сочла это оправдание подозрительным, учитывая, что незадолго до этого она кормила своего сына.

"Я не могла принять ее оправдание, и я не знаю… Меня будет преследовать этот инцидент. Какая мама может допустить, чтобы ее ребенка кормил грудью кто-то другой, тогда как у самой матери есть грудное молоко?" – пожаловалась она.

Мама мальчика / Фото: скриншот с видео

По словам женщины, через некоторое время она снова застукала подругу за этим делом.

"Сейчас мне тяжело доверять другим людям", — добавляет она. "Я хорошо забочусь о своих детях, следя за тем, чтобы никто случайно не целовал и не обнимал их, потому что я боюсь, что они заразятся болезнями".

Как пишет nypost.com, Американская академия педиатрии не рекомендует женщинам неофициально делиться грудным молоком из-за риска передачи болезни. Употребление внематеринского сока молочной железы также может подвергнуть младенца воздействию лекарств, алкоголя, наркотиков или других веществ.

Если женщинам необходимо передать процесс кормления грудью, AAP рекомендует матерям дополнять собственное грудное молоко смесью или использовать молоко, пожертвованное из банка молока.

Напомним, американская мама рассказала, что напугана дочерью, которая делится подробностями прошлой жизни и тем, как она скончалась. Женщина верит, что ее ребенок реинкарнировался.

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