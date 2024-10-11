Женщина оставила свой дом из-за 100 енотов: что они учудили (фото)

Американка была вынуждена покинуть свой дом, когда от 50 до 100 енотов окружили его и требовали еду, преследуя ее днем и ночью.

Об этом сообщает Sky News.

Она рассказала чиновникам в Поулсбо, что в штате Вашингтон, что начала подкармливать семью енотов несколько десятилетий назад.

Это казалось безвредным, пока количество появлявшихся на ее участке енотов не выросло с горстки до десятков – некоторые из них царапали входную дверь и машину.

По словам Кевина Маккарти, представителя офиса шерифа округа Кицап, некоторые из них были агрессивны.

Кадры из офиса шерифа показали, что от 50 до 100 енотов кружили вокруг деревьев у дома женщины.

"Она сказала, что еноты становятся все более агрессивными, требуют еды, что они преследуют ее днем и ночью – царапают снаружи ее дом, двери", — сказал Маккарти. "Если она подъезжала на машине, они царапали авто, окружали ее, если она шла от входной двери к машине или вообще выходила на улицу. Они видели это как источник пищи, поэтому постоянно возвращались к нему и ждали еды. Это неприятная проблема, которую она сама себе создала, и с которой ей приходится сталкиваться".

Еноты / Фото: Kitsap County Sheriff's Office

Кормить крупных хищников, таких как медведи или пумы, незаконно, но хотя в некоторых регионах могут существовать местные законы, запрещающие кормление других диких животных, это не противоречит законодательству штата, сказала Бриджит Мир, представитель Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Вашингтон.

Однако, по ее словам, ведомство не рекомендует людям кормить диких животных. Еноты могут переносить болезни, а пища может привлечь хищников, таких как койоты и медведи.

"Еноты, кажется, начали разбегаться теперь, когда их больше не подкармливают, и мы рады положительному результату этого дела", – добавила она.

Напомним, ураганом во Флориде в дом принесло живого крокодила. Мужчина сначала испуганно выругался, а затем отнесся к ситуации с юмором.

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