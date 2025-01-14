Женщина от скуки сделала тест ДНК и раскрыла 60-летнюю тайну

Она не знает, счастливее ли она от того, что узнала правду, или нет.

Женщина не знает, смеяться ей или плакать, после того, как она раскрыла 60-летнюю тайну, сделав тест ДНК по собственной прихоти.

Она рассказала на Reddit, что с детства всегда чувствовала себя не такой, как все, потому что имела темные волосы и пышную фигуру, тогда как ее трое сестер были "высокими, светловолосыми и стройными".

Однако она никогда не задумывалась о том, почему так происходит, и просто принимала это как должное. Это было, пока она не решила сделать ДНК-тест из-за роста их популярности и узнать больше о своем происхождении.

Отвечая на вопрос "Жалеете ли вы о том, что сделали тест ДНК, почему или почему нет?", она ответила: "И да, и нет. В 60 лет я узнала, что моим биологическим отцом был мужчина, которого я считала своим дядей. Я выросла, не зная этого и даже не уверена, что он знал. Все мои родители умерли. Я росла с тремя сестрами. Они все были высокие/блондинки/худые. Я была низкой, брюнеткой и пышной. Я никогда не вписывалась в их среду. Следовательно, это знание действительно многое объясняет. Самое печальное, что я чуть не умерла, когда родилась, и я знаю, что моя мать думала, что Бог наказывает ее за то, что она изменила. Я не верю в такие вещи, но она так думала. Я никого не виню, я не святая, поэтому понимаю, как такое случается".

Напомним, жена разводится с мужем из-за ее собак. Она пожаловалась, что он натворил.

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