Женщина отдала своему фальшивому бойфренду 80 000 долларов: как он ее обманул (фото)

Она долго не верила в то, что попалась на крючок мошенника.

Женщина заплатила своему фальшивому парню 80 000 долларов, прежде чем поняла, что отношения были ненастоящими и что ее обманывают.

Об этом пишет ladbible.com.

Этой женщиной была Терри, которая начала переписываться с мужчиной, назвавшимся Рикардо, в Facebook.

Он сказал ей, что он богат и ищет себе любимую, и что, хотя он из Лос-Анджелеса, его работа держит его в Монреале, Канада, поэтому они не могут встретиться.

Они довольно быстро поладили, сказав друг другу, что влюблены, и разговаривая несколько раз в день.

Затем, примерно через месяц после начала отношений на расстоянии, Рикардо попросил Терри инвестировать 10 000 долларов в криптовалюту Биткоин и сказал ей, что через шесть месяцев она станет миллионершей.

Впоследствии она прислала около 80 000 долларов, в то время как ее семья сказала ей, что обеспокоена тем, что все это мошенничество, и пыталась убедить Терри в этом.

Она сказала, что каждый раз, когда они планировали встретиться, "всегда было оправдание", и ее сестра Темми привела Терри на шоу к доктору Филлу, где она продолжала настаивать на том, что верит, что Рикардо настоящий.

Терри / Фото: YouTube/Dr. Phil

Однако во время шоу немного порылись в этом вопросе и выяснили, что Рикардо на самом деле был человеком по имени Джеймс, никогда не разговаривавший с Терри.

Он был человеком, у которого "бойфренд Терри" украл фотографии, и он объяснил, что это было даже не впервые, когда его снимки были украдены.

"Рикардо", который оказался на самом деле Джеймсом / Фото: YouTube/Dr. Phil

В записанном видео он сказал доктору Филлу, что "занимается этим более 10 лет" и надеется, что люди поймут, что его фотографии использовали мошенники и что это не он.

Тем временем Терри сказала, что она была "убита горем", обнаружив, что Рикардо был жуликом, но сказала, что она не обвиняет Джеймса и "не ударит его", если она когда-нибудь увидит его лично.

Напомним, бабушка разбогатела благодаря удару молнии. Теперь она богаче на 50 тысяч долларов.

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