Женщина отказала мужчине: теперь он забрасывает ее балкон фекалиями и срывает белье

Жертве даже пришлось обратиться в суд с просьбой запретить мужчине приближаться к ней.

В израильском городе Кирьят-Моцкин 55 женщина снова обратилась в суд с просьбой выписать ее бывшему любовнику запрет приближаться к ней. Мужчина превратил ее жизнь в ад.

Об этом пишет местное издание.

Как рассказала женщина, бывший – это ее сосед. Некоторое время пара была в романтических отношениях, но из-за агрессивного поведения мужчины женщина с ним разошлась.

"Он постоянно вредит мне: забрасывал мой балкон фекалиями, постоянно срывает белье, которое я вешаю на балконе для просушки, смазал дверной замок клеем, чтобы я не смогла выйти из дома. К моему несчастью, мы – соседи, и он еще постоянно подсматривает за мной", — рассказала она.

По ее словам, в июне прошлого года она уже добилась запрета для него на приближение, но срок решения истек – и он снова стал мучить его.

Напомним, 62-летняя бабушка хочет восьмого ребенка от мужчины, который младше ее почти на 40 лет.

Читайте также: