Женщина отказалась от популяной закуски и похудела на 36 кг: фото до и после

В Великобритании женщина имела зависимость от чипсов и другой вредной пищи, поэтому она постоянно набирала вес. Однако после отказа от любимого лакомства ее внешность резко изменилась.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Лиза Бернетт из Гартфордшира тайком перекусывала за спиной в своей семье, съедая в день по четыре пакетика любимых чипсов.

В самое тяжелое время 43-летняя женщина весила более 127 килограммов и признается, что у нее были нездоровые отношения с едой. Лиза даже делала вид, что заказывает еду для своего партнера в фаст-фудах, чтобы получить двойную порцию.

"Я просто обожаю чипсы и пикантные закуски... Чипсы делали меня счастливой, потому что я могла их есть и есть, и они не заканчивались после нескольких укусов", — говорит женщина.

Лиза пыталась соблюдать диету, но постоянно срывалась. Переломным моментом для нее стала трагическая гибель ее свекрови, с которой женщина дружила. Тогда же ее муж Эшли решил похудеть и Лиза сказала, что составит ему компанию.

За 8 месяцев женщина похудела до 91 кг. А ее партнер до 95. Лиза признается, что тогда она впервые купила себе купильник 16 размера (XL), однако она продолжила считать калории и употреблять более здоровую пищу и сейчас мечтает о одежде 10 размера (S).

Лиза Бернетт показала, как выглядела до похудения и после / Фото: mirror.co.uk

Лиза признается, что иногда все еще употребляет чипсы, но низкокалорийные и только ограниченное количество. Также женщина показала, как она изменилась.

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