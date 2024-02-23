Женщина отказалась от сахара на шесть недель и была шокирована, как изменилось тело: фото до и после

Австралийская модель и дизайнер бикини Карина Ирби продемонстрировала превращение своего тела после отказа от сахара.

34-летняя инфлюенсерша опубликовала две свои фотографии: одна сделана до того, как она начала свой эксперимент "без сахара", а другая — через несколько недель.

Карина рассказала фанатам, что теперь она "намного менее раздута" и что ее "органы сказали ей спасибо".

Карина Ирби / Фото: instagram.com/karinairby

Она написала: "На полпути к отказу от сахара мой живот испытывает любовь! Это мой третий раз, когда я беру на себя задачу отказаться от всего рафинированного сахара, и позвольте мне сказать вам, что эффект кристально ясен. Во-первых, мой раздутый живот наконец-то успокоился. Я чувствую себя гораздо легче, и мои органы наверняка благодарны мне. Но, к сожалению, моя экзема все еще вызывает истерику. Тело так же чешется и покрывается пятнами, как и всегда. С другой стороны, я чувствую себя мотивированно. Возможно, я выйду на совершенно новый уровень ясности, пока эта задача продолжается. Решились бы вы отказаться от рафинированного сахара на целых 12 недель?".

Карина Ирби до эксперимента / Фото: instagram.com/karinairby

Поклонники были ошеломлены результатом и поделились своим опытом:

Ошемляюще! Я придерживаюсь без сахара и глютена вот уже 8 лет... Лучшее, что я когда-нибудь делала для себя. Никакой боли в суставах, мышцах, воспалений... Если бы я знала об этом раньше

О боже, это так здорово! Я начала на полторы недели позже, чем ты, ты вдохновила меня на это! И я чувствую себя отлично! И мне уже несколько недель не хочется ни сахара, ни леденцов, ни шоколада. Спасибо за вдохновение

Ого, я бы хотела попробовать! Честно говоря, звучит так сложно

Напомним, женщина на 28 неделе беременности озадачила, как втягивает немалый живот. По ее мнению, этот трюк поможет ей во время родов.

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