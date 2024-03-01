Женщина откровенно призналась, что не любит свою приемную дочь: "Так стыдно за это"

Женщина призналась, что не любит свою дочь, поскольку она "лишь то и делает, что жалуется на мелкие проблемы в жизни".

Об этом пишет Mirror.

Домохозяйка усыновила биологическую дочь своего мужа после их свадьбы в прошлом году. Но с тех пор как 13-летняя девочка приняла ее в свою жизнь, она превратила жизнь женщины в "сплошной ад" своим "капризным и грубым" поведением.

На Reddit она написала: "Мне так стыдно за это. Моей дочери 13 лет. Я усыновила ее в прошлом году. Она биологический ребенок моего мужа, но биологической матери не было на фотографии с тех пор, как ей было 18 месяцев. Я искренне желаю ей всего наилучшего, но, черт возьми, она мне не нравится. Я мама-домохозяйка и посвящаю свою жизнь ей и ее брату (моему биологическому ребенку). Я вожу ее на все ее занятия, говорю с ней о ее интересах и хобби, знакомлюсь с ее друзьями и устраиваю ночлеги. Честно говоря, я провожу с ней больше времени, чем со своим биологическим сыном или мужем, просто из-за характера ее графика и занятий".

Она говорит, что ее дочь на бумаге "хороший ребенок", поскольку она "получает хорошие оценки и не употребляет наркотики или что-нибудь такое", но от этого ей не становится легче жить.

"Дома она – ужас. Она капризная и грубая", — добавила она. "Каждый день мне приходится ходить вокруг нее на яичной скорлупе. Любой мой комментарий вызывает грубую и язвительную ответную реакцию. Она подлая и ярая лгунья. Каждый день я забираю ее из школы, и ее ждут ее любимые закуски или напитки. У меня есть музыка, которую она любит слушать в машине. Я пытаюсь встретить ее яркой и солнечной улыбкой и расспрашиваю, как прошел ее день. Большинство времени она меня встречает словами "ужасно". Я спрашиваю ее, что произошло, и она вспоминает какую-то невероятно вещь вроде: "Все мои друзья пытались поговорить со мной одновременно, а я была так раздражена" или "Я потеряла карандаш и это меня разозлило". Самые маленькие вещи могут полностью испортить ей день. Она застревает в своих эмоциях. Она не имеет представления о том, насколько хорошая ее жизнь. Она оттолкнула всех своих друзей, кроме одного, потому что с ее настроением и отношением очень трудно справиться".

Далее женщина объяснила, как отправила свою дочь на терапию после того, как "у нее случился особенно сильный приступ гнева", но это пока что не улучшило ситуацию. Но, заставив ее пойти на этот шаг, мама признает, что ей тоже нужна терапия, потому что она не знает, как еще помочь ребенку.

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Она сказала: "Недавно мы начали терапию, потому что она явно не может со мной общаться, и мои чувства к ней не помогут этому делу. В среду будет наш второй сеанс. Я так волнуюсь по этому поводу, я хочу скорей выяснить причину ее проблем, чтобы мы могли снова стать счастливой семьей. Я искренне не знаю, почему она все время так несчастна и зла, но это так сильно на меня давит. Это тот момент, когда у меня возникают серьезные негативные мысли о ней и я боюсь общаться с ней. Проблема в том, что я чувствую, что стараюсь быть хорошей мамой, а она все еще злится, мрачная и думает, что ее жизнь ужасна. Я также знаю, что это нормальное подростковое поведение. Я чувствую на нее обиду. Я выросла в семье, где мне приходилось ходить на цыпочках вокруг жестокого отца-алкоголика и нестабильной, психически больной матери. Мне не разрешалось проявлять обиду или гнев. Думаю, это еще больше злит меня на нее. Это ужасно".

В поисках совета она обратилась в социальные сети, чтобы спросить пользователей, может ли она что-то сделать, чтобы помочь ей и дочери выбраться из этой "ужасной" ситуации.

В ответ юзеры написали:

Мне больше всего нравится в подростках то, как сильно они хотят, чтобы их оставили в покое. Вам не нужно приветствовать ее солнечной улыбкой и веселым общением. Пусть она наденет наушники и расслабится в своей гормональной капризности. Просто отойдите. Сходите на терапию и дайте ей пространство

Я бы перестал спрашивать, как прошел ее день. Когда она садится в машину, включите музыку и ничего не говорите. Она гормональный ребенок. Добро пожаловать в ад. Возможно, вам придется поговорить с кем-нибудь, чтобы помочь справиться с этим

Моей дочери 13 лет. Она капризна и большую часть времени хочет, чтобы ее оставили в покое. Я даю ей пространство и приветствую взаимодействие, когда она его инициирует. Не хочу разрывать ваш пузырь, но для подростков нормально быть капризными и неприятными. Они делают глупости, раздвигая границы и пытаясь найти себя – это часть взросления. Ваша падчерица растет, меняется, и ваше представление о счастливой семье тоже должно измениться, иначе вас ждет разочарование

Напомним, разочарованная отцовством пара решила отдать трехмесячную дочь на усыновление. Отец откровенно объяснил их решение.

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