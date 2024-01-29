Женщина откровенно рассказала, как случайно закрутила роман с мужем лучшей подруги

Она поделилась, как это произошло и чем закончилось.

Женщина закрутила роман с мужем лучшей подруги и утверждает, что это произошло случайно.

Об этом пишет The Sun.

Хани Брукс поделилась, что любимый подруги тайно подписался на ее аккаунт OnlyFans, прежде чем приобрести весь ее откровенный контент и три месяца обмениваться с ней сексуальными сообщениями под псевдонимом.

Затем поклонник "исчез". Как оказалось, обо всем узнала жена, устроившая скандал.

Хани Брукс / Фото: instagram/@honeyybrooksvip

Со своей стороны, автор контента заявила, что и не подозревает, кто на самом деле на нее подписан. Австралийка утверждает, что она не виновата и никогда не предаст свою подругу.

"Я не имею понятия, кто они. Они могут регистрироваться под любым именем. Мы не видим адреса электронной почты или что-то такое", — заявила она. "Теперь я думаю о себе: "Неужели у меня по незнанию был роман с мужем одной из моих лучших подруг? Я чувствую себя опустошенной и разбитой из-за того, что он сделал это с ней, что он сделал со мной".

Хани Брукс / Фото: instagram/@honeyybrooksvip

Впрочем, теперь, по ее словам, мужчина обвинил ее во лжи, очевидно, пытаясь спасти свой брак.

"Он начинает винить меня, говоря, что я знала, что это был он, и что я постоянно соглашалась с этим", – сказала она, добавив, что он сказал жене, что Брукс хочет быть с ним и в реальной жизни.

Модель заявила, что готовится сесть и поговорить лицом к лицу со своей лучшей подругой и ее мужем, чтобы прояснить ситуацию и защитить свое имя.

Хани Брукс / Фото: instagram/@honeyybrooksvip

Хани утверждала, что ее лучшая подруга "сначала действительно понимала", но считает, что ее отношение могло измениться после того, как муж настаивал на том, чтобы она была добровольной участницей.

Напомним, женщина развелась с мужем из-за того, что он не принимал душ и редко чистил зубы. Также он мог пять дней не менять одежду.

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