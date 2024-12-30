Женщина открыла Google Maps и расплакалась: что она увидела (фото)

Женщина из Великобритании была тронута до слез, когда спустя 11 лет после смерти своего отца увидела его на картах Google Maps. На снимке он сидел на своем излюбленном месте.

Об этом пишет New York Post.

"Я заплакала, когда нашла это место. На меня нахлынули все те воспоминания", — рассказала 49-летняя Кэти Скотт, увидев цифровое привидение своего отца, застывшего во времени благодаря функции Google Street View.

В 2008 году у ее отца Артура Скотта диагностировали почечную недостаточность третьей стадии, что заставило дочь переехать к нему и стать его постоянной сиделкой.

"Когда ему поставили диагноз, нам сказали, что ему осталось всего несколько лет, поэтому я переехала к нему, чтобы ухаживать за ним", — вспомнила жительница Манчестера. "Это был шок, когда ему поставили диагноз, и мысль о том, что я могу его потерять, разрывала сердце".

Через четыре года, в 2013 году, в возрасте 83 лет, он умер. Однако она не знала, что ее отец был увековечен в Интернете.

Вскоре после его смерти Кэти просматривала его дом на Google Maps, когда увидела фотографию, на которой ее отец сидел на скамейке возле своего дома и нежился на солнце, как в старые добрые времена. На другой фотографии была изображена немецкая овчарка Эльза, умершая за несколько лет до Артура.

Папа Кэти Скотт / Фото: Jam Press

"Когда я нашла эту фотографию, меня переполняли эмоции", – рассказала Кэти. "Это было его любимое место. Как только выходило солнце, он сидел на этой скамейке. Это огорчило меня, но я была счастлива. У меня не так много фотографий моего папы, но мы были очень близки".

К сожалению, сердце британки было разбито еще раз после того, как Google вскоре обновил изображение, заставив ее полагать, что фото были потеряны навсегда. В прошлом месяце Кэти обнаружила, что "может получить доступ к старым изображениям Google Street View".

"Я узнала в TikTok, что можно просматривать старые фотографии, и мне было очень приятно увидеть его снова", – рассказала она.

Тем не менее, Кэти сказала, что эта виртуальная версия не может заменить настоящую жизнь: "У него было блестящее чувство юмора, и наши отношения в основном базировались на юморе. Без него было тяжело жить".

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