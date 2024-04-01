Женщина открыла пятизвездочный отель для кур по системе "все включено" — фото

В Англии женщина открыла гостиницу для кур.

Об этом пишет Metro.

Катриона Шовлин, имеющая восемь собственных птиц, позволяет курам и уткам жить в своем приюте в Апчерче, графство Кент, беря 3 фунта стерлингов (148 грн) за птицу в день, за что они получают мягкую подстилку, полноценное меню и неограниченный доступ в домик и на качели.

Также для животных играют успокаивающие мелодии и есть пылевая ванна, где куры могут мыться.

После того, как новость о ее куриных гостиницах стала вирусной в ноябре в прошлом году, Катриона говорит, что ее телефон "разрывается от звонков", и многие клиенты наконец-то уехали в отпуск после многих лет отсутствия такой возможности.

Женщина открыла гостиницу для кур / Фото: SWNS

31-летняя Катриона, выпускница ветеринарного факультета, также предлагает визиты "к цыплятам", когда она ухаживает за большими стадами, которые не могут быть перемещены из их окружения.

Она поделилась: "Это было замечательно. Люди, видимо, думали, что я сошла с ума, но почти весь год было много заказов. Но на самом деле люди, имеющие кур и уток, были так счастливы – телефон разрывался от звонков. Люди говорили, что искали его годами. Честно говоря, у меня было несколько действительно замечательных отзывов! Мне нравится думать, что это все еще пятизвездочный отель. Бронирование бывает разным — кто-то на длинные выходные, кто-то на два или три выходных за раз. Был большой спрос, и я думала о том, чтобы открыть еще одну гостиницу на территории, так что потенциально это в планах".

Женщина открыла гостиницу для кур / Фото: SWNS

Несколько лет назад Катриона приобрела стадо кур, когда ухаживала за ними для соседа. Но ее собственные птицы имеют автоматические раздвижные двери из курятника на выгул, и их держат отдельно от других приезжих стад.

Катриона говорит: "Курей нельзя смешивать, потому что стая есть стая, и они очень территориальны. Поэтому они держатся подальше от моих, чтобы их не было видно. Это очень мирная, нестрессовая среда. На самом деле они достаточно избалованы. Холодным утром на завтрак они едят птичью кашу, потом немного куриного корма или гранул. Днем они получают кукурузу, которая согревает их в течение ночи. Конечно, любое лакомство нужно давать в меру, иначе они не будут есть свою еду! Дискотека и классическая музыка также не теряют своей популярности".

Женщина открыла гостиницу для кур / Фото: SWNS

Напомним, некоторые породы кур при должном уходе могут прожить дольше десятка лет. Средняя курица живет от трех до семи лет.

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