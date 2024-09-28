Женщина отменила отпуск и получила $500 000: что произошло

Неожиданное изменение планов на выходные привело к выигрышу в лотерею.
Американка Трейси Вербовски из Каукаулина в штате Мичиган утверждает, что ей удалось выиграть в лотерею благодаря отмененному отпуску.
Об этом она рассказала представителям Мичиганской лотереи, сообщает UPI.
По словам женщины, вместо того, чтобы отправиться в путешествие, она пошла ужинать в ресторан, а по дороге приобрела несколько лотерейных билетов.
Когда она пришла домой и проверила приобретенные лотерейки, то обнаружила, что отменить отпуск было правильным решением.
"Когда я стерла защитный экран одного из билетов и увидела, что выиграла 500 000 долларов, я закричала: "Кажется, я только что выиграла кучу денег!". Я показала его своей семье, и никто не мог поверить в увиденное", — сказала Вербовски. .
Теперь, когда женщина получила свой приз, она планирует использовать часть денег для покупки лодки и все же, как следует, отдохнуть.
Напомним, ранее 18-летний парень из США выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря сестре, выбравшей счастливый билет.
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