Женщина отомстила экс-мужу, который бросил ее беременную ради любовницы: что она сделала

Женщина похвасталась, как отплатила своему бывшему мужу, который бросил ее и ушел к любовнице.

Об этом пишет Mirror.

35-летняя мама-одиночка поделилась на Reddit, что развелась четыре года назад. Муж завел любовницу, когда она была беременна. По ее словам, он не почувствовал ни грамма раскаяния, когда изменил, а затем женился на своей новой избраннице через три месяца после развода.

Несмотря на то, что бывшая домохозяйка была опустошена, она посвятила себя созданию лучшей жизни для себя и своей дочери, вернулась к учебе, получила степень магистра и нашла отличную работу.

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А два года назад ее бывший начал отправлять ей сообщение интимного характера.

"Первое было то, что он не был счастлив со своей женой, она не любила его так, как я. Он хотел развестись с ней и снова быть вместе со мной. Мне было жаль, тогда я была глупа и думала, что смогу вернуть его. Но в следующий раз, когда мы встретились, он проигнорировал меня, я спросила его о сообщении, он сказал мне, что был пьян, и проблем нет. Сообщения такого рода не прекращались. Я спросила его еще раз, и он разозлился и сказал: "Прекрати добиваться меня, ты же знаешь, я развелся с тобой, потому что не был счастлив с тобой. Теперь я счастлив со своей женой", — вспомнила она.

Женщина рассказала, что он продолжал слать сообщения такого типа раз или два раза в месяц, но она решила, что просто проигнорирует их, поскольку не хочет создавать драму и не хочет выглядеть "сумасшедшей бывшей женой".

Однако это не помешало бывшему партнеру писать ей с жалобами на свою новую жену, а затем публиковать в социальных сетях видео и фотографии, в которых говорилось, насколько они счастливы. Опустив голову, женщина продолжала жить дальше и через несколько лет после развода снова начала встречаться.

Она добавила: "Я не сказала ему, что я [встречаюсь], он, по-видимому, знал об этом от наших друзей, но вскоре после того, как он узнал, он прислал мне [текстовое сообщение], в котором говорилось, что он хочет быть со мной. Он не может поверить, что меня больше нет с ним, что на нашей супружеской кровати спит другой мужчина. Он хочет меня. Если я скажу это слово, он бросит жену и будет со мной".

Устав, женщина решила отомстить бывшему и прислала его новой жене скриншоты всех его SMS, сообщив ей, что ей нужно его контролировать, и предположив, что он явно пьян.

"Я даже отправила те сообщения, где он ее критиковал. На следующий день он засыпал меня сообщениями, что я разрушила его брак. Он позвонил мне и кричал, что я мелкая сучка из-за того, что сделала. Что я завидую его счастью. Я не знаю. Должна ли я просто проигнорировать его? Потому что в прошлый раз это не сработало", — поделилась она.

Прочитав ее сообщение, люди были в восторге от ее плана и бросились ее поздравлять.

Вы были полностью оправданы, что сделали. Я аплодирую вашим действиям. Он заслуживает любого блюда, которое ему подаст официантка Карма. Он пытался получить свой торт и съесть его

Девочка, ты знаешь, что ты не виновата, и я очень сомневаюсь, что он вообще был пьян, когда сказал тебе эту чушь. Он сделал свой выбор, и теперь, если ему придется пережить еще один развод, это из-за его собственного неправильного выбора. Ты уклонилась от чертовой пули. Надеюсь, теперь он не усложнит тебе совместное воспитание

Напомним, жена заставила мужа пройти проверку на детекторе лжи. Результат разрушил их брак.

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