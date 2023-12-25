Женщина отомстила мужу на Рождество за его "эгоистический" подарок

Женщине настолько не понравился эгоистический подарок мужа к Рождеству, что она ждала целый год, чтобы удивить его презентом мести, который он запомнит на долгие годы.

На Reddit она поделилась, что ее семья была довольно бедной, но она всегда откладывала деньги, чтобы приобрести лучшие подарки детям и семье любимого. Но 23 года назад она получила "ужасный" презент – пылесос не для себя.

"Он был очень взволнован, говоря мне, что мне понравится этот подарок. Я открываю коробку и нахожу пылесос. У нас был паркет и линолеум, поэтому я всегда подметала и мыла шваброй, и у меня в этом не было нужды. Он мне сказал, что это замечательно, потому что он убирает гараж, его владения. Он купил его себе! Я была бы счастлива с бусами за 5 долларов".

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Она была так зла на своего мужа за то, что он подарил ей эгоистический подарок, что в ту ночь даже не легла с ним спит в одну кровать: "Он вошел в гостиную, где я лежала, и велел мне лечь спать. Я сказала ему, что не буду, потому что не могла смотреть на него, потом он заявил мне, что я была чрезвычайно эгоистична, потому что подарки должны быть тем, чем мы, как семья, могли бы воспользоваться, а не тем, чего бы нам хотелось. Я лежала там всю ночь и планировала свою месть. Пришлось ждать год. Я промолчала и никому не рассказала о своем плане мести. 50 недель спустя я нашла этот подарок. Я даже не искала его, но он смотрел прямо на меня, говоря, что я здесь и настало время. Он был в огромной коробке. Я быстро купила подарок, взяла упаковочную бумагу и спрятала его".

В канун Рождества, через год после того, как инцидент с пылесосом разозлил эту женщину, она положила его подарок под елку, пока он был на работе. "Взяла два рулона дешевой упаковочной бумаги, прикрепила к нему ленту и бантик. У него также был хороший вес", — сказала она.

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Вечером того же дня, когда вся семья собралась вместе, начались торжества, и это был момент, которого ждала женщина – время сладенькой мести. Она сказала: "Мы начинаем открывать подарки, а я немного жду. Наконец, его глаза загораются, когда он видит эту большую коробку и понимает, что она его. Он был так взволнован, и я сказала ему, что это было куплено специально для него. Он открывает коробку и находит туалетную бумагу. Я тогда процитировала: "Рождественский подарок – не то, чего мы хотели бы, а то, что нам, как семье, нужно или что мы можем использовать. Мы все вытираемся". Он был в ярости. Он жаловался своим братьям и остальным. Моя семья и его братья сказали ему, что он заслужил туалетную бумагу. Ни один мужчина не приобретет своим женам пылесос в подарок".

Напомним, что британцы дарят на Рождество котам и собакам. В рейтинге подарков для собак на первых местах съедобные игрушки, ужин из индейки, одеяло, джемпер. В то же время кошки получают под елку новые игрушки и цараки.

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