Женщина отомстила надоедливому соседу, как диснеевская принцесса: "Это было эпично"

Женщину похвалили за ее "эпичную" месть соседу, который не давал ей спать, включая "трэш-музыку".

Она объяснила, что ее сосед включает музыку на максимальной громкости весь день и отказывается выключать ее на ночь. Раздраженные соседи даже вызвали на него полицию, потому что слышали музыку на улице после полуночи и до самого утра.

Она пожаловалась на Reddit: "В моем квартале есть сосед, который является просто сочетанием всех плохих соседских привычек. Основная жалоба – это шум, он целыми днями включает трэш-музыку, что не было бы проблемой, если бы он уважал громкость и разрешенное время. Моя семья вызвала полицию в 3 ночи, но я думаю, что деньги не являются проблемой для этого парня, потому что он продолжает это делать. Поскольку все вызвали на него полицию из-за шума, он также решил вызвать полицию из-за шума – плача новорожденного ребенка (когда приехали полицейские, они послали его, так что это была мини-победа)".

Кроме того, женщина утверждает, что сосед – "псих", который пялится в окно, когда она или ее несовершеннолетняя сестра находятся в спальне. Чтобы проучить его, она придумала план, как над ним поиздеваться.

Она добавила: "Поскольку этот чувак привык бодрствовать ночью под ужасную музыку, он спит практически все утро и совершенно ненавидит птичий щебет, потому что он его будит. Можно буквально услышать, как он жалуется и закрывает окна, когда птички начинают петь. Так что я решила планировать, исходя из этого.

Я спросила у всех соседей, не против ли они, когда птицы щебечут. Большинство ответили, что им это нравится. Тогда я спросила в магазине деталей, могу ли я разбрасывать семена на их крыше, чтобы привлечь птиц. Владелец сказал "да", потому что парень бросал мусор на крышу магазина, так что еженедельно владельцу приходилось чистить желоба".

Она начала разбрасывать семена каждый день в 5 утра на крыше магазина – и говорит, что менее чем через неделю у нее появилась "целая армия птиц". Она продолжила: "Я также начала разбрасывать листья, ветки, собачью шерсть и другие вещи, чтобы птицы могли строить гнезда поблизости. В моем окне также есть вода для птиц. Самая классная часть моей мести была тогда, когда я решила, что птицам нужно небольшое угощение. У меня есть друг, который разводит насекомых, чтобы люди кормили ими своих экзотических домашних любимцев, поэтому я попросила у него 100 сверчков, чтобы покормить птиц. Он сделал мне ошеломляющую скидку, и на следующий день я уже разбрасывала сверчков на крыше. Птицы начали есть сверчков, но, очевидно, они не могли съесть их всех, поэтому остальные десятки спасшихся сверчков побежали в ближайшее укрытие... На открытый балкон этого идиота".

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Зная, что он не мог причинить вреда птицам, поскольку они защищены законом, она добавила: "Теперь мой блок – единственное место в гетто, где можно просыпаться ежедневно, как диснеевская принцесса, с щебетом более 30 птиц и звуками очень расстроенного злого соседа".

Комментируя ее сообщение, один пользователь сказал: "Бонус к вашему замысловатому плану: включите записанные птичьи песни на внешней колонке. В Интернете легко найти бесплатные песни, которые можно скачать и воспроизводить по кругу". Другой юзер добавил: "Время от времени кто-то приходит с местью, настолько хорошо продуманной, настолько хорошо исполненной, настолько чертовски мелкой, что заставляет меня улыбаться и смеяться. И вы сделали это". Третий человек поделился: "Это счастливая история! Никто не пострадал – просто щебечут птички".

Напомним, невеста рассказала, как со скандалом выгнала младшую сестру со своей свадьбы. Не все согласились с ее решением.

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