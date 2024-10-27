Женщина отомстила соседям, не убирающим за собакой фекалии: что она учудила

Женщину похвалили за то, что она причудливо отомстила соседям, никогда не убирающим за собакой фекалии после прогулок.

Она пояснила на Reddit, что в ее таунхаусе существует "большая проблема" с собачьими экскрементами, поскольку ее соседи "ленятся" убирать за своими домашними любимцами, считая, что это обязанность кого-то другого.

Чтобы проучить их, она взяла на себя смелость возвращать собачьи отходы прямо к их входной двери. Она написала: "То, что люди не убирают за своими собаками – это большая проблема. Постоянные фекалии везде, даже несмотря на то, что во многих местах есть станции выдачи пакетиков. Сегодня мне показалось, что я услышала, что кто-то стучится в мою дверь, и я решила посмотреть вниз из окна второго этажа, но никого не увидела у своей двери. Однако увидела, что соседка выгуливает своего далматинца. Я увидела, что собака опорожняется, и решила продолжать смотреть в окно, чтобы увидеть, не уберет ли эта женщина свои собачьи фекалии. Как вы догадались, она этого не сделала".

Автор поста добавила, что хотела крикнуть в окно, чтобы спросить, собирается ли она их забрать, но, хорошо подумав, решила не делать этого: "Я подумала, что дам ей презумпцию невиновности, и она вернется с пакетом и заберет их. Но она этого не сделала. Я позволила экскрементам полежать там час или два, чтобы увидеть, пойдет ли кто-нибудь из ее семьи за ними. Этого не случилось".

Затем она выбежала на улицу и собрала фекалии в мешок, прежде чем бросить их во входную дверь своих соседей. Она продолжила: "У них есть камера наблюдения, и они, наверное, видели, как я это делала, так что, возможно, в следующий раз они заберут их. Однако я сомневаюсь в этом. Не лучшая мелкая месть, но мне было приятно бросить их под их дверь".

Комментируя ее пост, один из пользователей сказал: "В следующий раз положите это под их коврик". Другой юзер добавил: "Десятки лет назад парень, с которым я работал, имел такую же проблему. Он собрал фекалии на лопату, пошел за собакой и хозяином домой. Подождал пять минут, постучался в дверь и сказал. "Думаю, это ваше ", – и бросил их в коридор. Проблема решена". Третий человек написал: "Оставьте их на коврике без пакета, и первый шаг за дверь будет самым приятным. Они не забудут".

Напомним, мужчине понадобилось 10 лет для изобретательной мести соседу, заблокировавшему его строительство. Его идею назвали "гениальной".

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