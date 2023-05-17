Женщина отправилась по миру на 100 экспресс-свиданий, чтобы найти себе жениха - фото

Она встречается с мужчиной в каждой стране мира.

Холостячка Старли Сантос задалась целью встречаться с одним мужчиной в каждой стране.

Об этом пишет The Sun.

Так, она планирует посетить 100 экспресс-свиданий с потенциальными женихами.

За последние три месяца 27-летняя девушка провела время с мужчинами в 12 странах: Чили, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Колумбии, Венесуэле, Индии, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Сингапуре и Америке.

За последние три месяца 27-летняя девушка провела время с мужчинами в 12 странах / Фото: thesun.co.uk

По ее словам, только мужчина из Индонезии стал большим разочарованием.

Старли, родившаяся и выросшая в Форт-Лодердейле, штат Флорида, всегда стремилась жить жизнью кочевника. После окончания колледжа она принялась искать работу в гостиницах и ресторанах, никогда не задерживаясь на одном месте слишком долго.

"Я путешествовала. Конечно, я ходила на свидания", – сказала она.

Старли Сантос / Фото: thesun.co.uk

У Старли были два длительных отношения: один парень из Нидерландов и один из Индии. Так что ей не привыкать находить любовь в дальних местах. На самом деле она предпочитает заморскую романтику.

Но как только ее подруга сказала, что считает жизнь Старли более интересной, чем что-либо на Netflix, она была вдохновлена на то, чтобы начать и задокументировать окончательное путешествие в мир свиданий.

Старли решила, что ограничится одним свиданием в каждой стране и проведет в каждом месте всего четыре или пять дней, чтобы достигнуть 100 в год.

Она объяснила: "Мне было интересно, где еще в мире я могла бы влюбиться. Не только с человеком, но и с местом. И я хотела просто сделать что-то уникальное, пока еще молода. Я не хочу делать этого в течение следующих 10 лет. В конце концов, я хочу найти кого-то, выйти замуж и все такое".

Старли Сантос / Фото: thesun.co.uk

Начиная свою эмоциональную экспедицию, Старли начала собирать заявки для заинтересованных мужчин, желающих пригласить ее на свидание в своей стране.

Она также познакомилась с некоторыми мужчинами в приложениях для знакомств.

Женщина торгует криптовалютой и использует заработанные деньги для оплаты своих путешествий. Однако свидания в основном финансируются мужчинами.

Как правило, каждый парень родом из того места, которое она посещает. Однако Старли пришлось сделать исключение.

"Например, парень из Колумбии он родился и вырос там, но потом, когда ему было 14 лет, он переехал в США, и мы вместе учились в колледже", — сказала она. "Но он все еще колумбийский, поэтому у нас есть своего рода наследственная связь. Идея состоит в том, чтобы найти кого-то местного. Если я нахожусь в ближневосточной стране, где местные жители действительно не встречаются, потому что это не принято в исламских культурах, возможно, я увижу иностранца, живущего там несколько лет или что-нибудь такое".

Каждый мужчина знает о ее коротком визите и не прочь встретиться с ней на одном или двух свиданиях подряд — если она достаточно заинтересована и имеет время.

Женщина отправилась на 100 экспресс-свиданий в разных странах мира / Фото: thesun.co.uk

"Мнение такое, что даже если я встречу кого-то, кто мне действительно нравится, я хочу продолжать путешествовать", — заявила она. "Мы можем оставаться на связи по крайней мере год. Если они серьезно относятся ко мне, они могут приехать встретиться со мной в другой стране в течение этого периода времени".

Все свидания приносят ей невероятный культурный опыт.

На Старли произвели впечатление большинство мужчин, особенно мистер Бомбей и мистер Венесуэла. Ее двухдневный роман в Венесуэле включал прогулки по островам на лодке.

Старли Сантос / Фото: thesun.co.uk

Девушка не сталкивалась с ситуацией, когда она чувствовала себя опасно, до мистера Индонезии.

Она призналась: "Он был слишком страшен. Он был слишком уязвим".

Через несколько часов мистер Индонезия вспомнил о свадьбе и попросил принять душ в гостиничном номере. Старли была ошеломлена, чувствуя себя очень тревожно и неловко.

"На следующий день, после нашего свидания, он продолжал звонить мне по видеосвязи. Я не ответила, и он отправил голосовое сообщение, ругая меня за то, что я не ответила ему. Он просто был немного расстроен. Я думаю, что все парни хотят прикоснуться, поцеловать или еще что-нибудь, потому что парни такие. Этот был просто чрезмерным".

Старли добавила, что никогда не идет на свидание с какими-то ожиданиями или пристрастными идеями. А найдет ли она себе мужа, станет известно через год.

Напомним, мужчина на первом свидании заказал кучу еды в ресторане и сбежал со вкусностями. Его спутница удивила, что было дальше.

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