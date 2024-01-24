Женщина отрастила на руке самые длинные в мире волосы: какая их длина (фото)

Она узнала о них 12 лет назад.

Жительница Трейси, Калифорния, США, попала в Книгу рекордов Гиннеса за самые длинные волосы на руках среди представительниц женского пола.

Об этом говорится на официальном сайте.

У Мейси Дэвис-Саутерленд есть один волос длиной 18,40 см, а все остальные – нормальной длины.

Она не знала этого до 2012-го – первого года обучения в старшей школе, и не подозревает, когда он начал расти.

"Я была в Диснейленде с семьей моей лучшей подруги Кейли, когда ее брат указал на волосы на моей руке", – вспомнила Мэйси. "Он говорил мне, что у меня очень длинный волос, и его первой мыслью было выдернуть его!".

Мэйси Дэвис-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

Мэйси отказалась, сказав своим друзьям, что собирается разрешить ему вырасти, чтобы когда-то она смогла занести его в Книгу рекордов Гиннеса.

В течение многих лет волос на руке Мэйси неоднократно вырастал до 15 см, но он либо случайно выдергивался, либо выпадал.

В течение многих лет Мэйси берегла его. Она предпочитала не рассказывать слишком многим людям, потому что хотела достичь своей цели, прежде чем придавать этому большого значения.

Мэйси Дэвис-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

Мэйси говорит, что видела разные реакции на волосы на руках.

"Моя семья и ближайшие друзья считают, что это самая удивительная и веселая вещь", — сказала она. "Моя бабушка Бетти не может прекратить смеяться, когда мы говорим об этом, и я улыбаюсь, зная, что она получает от этого удовольствие".

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Мэйси говорит, что когда дело доходит до того, чтобы рассказать людям, которых она не очень хорошо знает, они смотрят на него безразлично. Однако ее это не беспокоит, потому что страстно желает иметь возможность отличаться от других и иметь рекордный титул.

Мэйси Дэвис-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

Мэйси также часто спрашивают, планирует ли она позволить волосам продолжать расти.

"Я, конечно, планирую разрешить волоску расти как можно дольше", — сказала она. "Я хочу посмотреть, какой длины он станет, прежде чем рост остановится".

На самом деле, говорит Мэйси, каждый раз, когда волос на руках отрастает, кажется, что он становится все длиннее и длиннее.

Мэйси Дэвис-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

В будущем Мэйси надеется в конце концов побить свой собственный рекорд и хотела бы стать рекордсменкой за самые длинные волосы на руках как среди мужчин, так и среди женщин. В настоящее время абсолютный рекорд удерживает американец Дэвид Рид с показателем в 21,7 см.

Но пока что она счастлива быть обладательницей только этого титула.

Напомним, Боби могут лишить титула "самого старого пса" из-за сомнений, что ему был 31 год. В прошлом году собаку официально признали самой старой за всю историю.

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