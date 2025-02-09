Женщина отрастила рекордно длинные усы: как она выглядит (фото)

Американка, отрастившая самую длинную бороду среди женщин, теперь обладательница нового титула Книги рекордов Гиннеса. Эрин Ханикатт имеет самые длинные усы среди представительниц женского пола. Ее вьющиеся рыжие усы имеют длину 31 см.

Об этом говорится на сайте GWR.

"Обычно я не наношу слишком много средства на бороду и усы, потому что мне не нравится чувство продукта на них", — говорит Эрин. Но она расчесывает волосы перед тем, как добавить немного кондиционера для мягкости и немного воска для бороды для фиксации. "Чем длиннее становится ваша борода, тем меньше продукта вы, вероятно, захотите наносить на нее. В 2020 году я начала отращивать бороду, чтобы стать рекордсменкой по самой длинной бороде среди живых людей (женщин), а усы просто идут в комплекте с ней! С усами понадобилось немного больше времени, потому что я постоянно подстригала их, потому что они постоянно попадали мне в рот – это очень раздражало. Но после этого я решила просто продолжать их отращивать".

Борода и усы Эрин – результат синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который приводит к гормональному дисбалансу и может привести к нерегулярным менструациям, увеличению веса, бесплодию и чрезмерному росту волос.

У нее начали расти чрезмерные волосы на лице, когда ей было 13 лет, и ей приходилось бриться трижды в день, чтобы справиться с постоянной щетиной.

Эрин Ханикатт / Фото: Guinness World Records

"Я прекратила бриться, потому что устала постоянно брить лицо трижды в день", — говорит Эрин. "Я также видела в Интернете многих женщин, которые были довольны своими волосами на лице, и я решила, что если они могут быть счастливы с тем, что имеют, то и я должна быть счастлива с тем, что имею. И я не должна стесняться того, кто я извне, потому что это просто происходит естественно".

Хотя первые годы Эрин брила бороду, она говорит, что поддержка жены и опыт карантина позволили ей экспериментировать с тем, чтобы показать миру свое настоящее "я". Она могла прятать волосы за маской и проходить через неудобные этапы, находясь в помещении. Но когда карантин был снят, она обнаружила, что довольна тем, что видит, когда смотрит в зеркало.

"Мне не пришлось прилагать особых усилий, чтобы добиться того, что произошло естественным путем, и это достаточно ошеломляющий подвиг", — сказала Эрин. "Я не считаю себя уникальным человеком, но я уверена, что для других людей я просто умопомрачительна".

Эрин Ханикатт / Фото: Guinness World Records

Чтобы зафиксировать реальную длину своих ошеломляющих усов, Эрин понадобилась команда людей, которые помогли ей в этом.

"Снять мерку для моих усов было немного сложнее, чем для моей бороды, только потому, что мне пришлось держать их обеими руками, чтобы измерить их от кончика до кончика", – говорит она. "Поэтому мне помогали три человека: парикмахер, тот, кто держал сантиметровую ленту, я и еще кто-то, кто нас записывал".

После того как усы длиной 31 см были измерены, Эрин могла праздновать свой новый рекорд.

"Мне очень нравится тот факт, что у меня теперь есть два рекорда только потому, что я никогда не думала, что смогу достичь одного рекорда, не говоря уже о двух", — сказала она. "Но я горжусь тем, кто я есть, и я горжусь тем, что могу показать миру свою подлинную сущность, и, надеюсь, вдохновить других сделать то же самое".

Эрин Ханикатт / Фото: Guinness World Records

Напомним, что известно о самом высоком человеке в истории когда-либо жившем. Известный как "Иллинойский великан" и "Алтонский великан", Роберт Вадлов имел огромный рост 272 см.

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