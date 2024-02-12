Женщина отреставрировала сундук, который сняли с производства после смерти 14 детей — видео

Женщина показала, как переделала 60-летний сундук, чтобы придать ему совершенно новый вид, и теперь он может вписаться в любой современный интерьер.

Об этом пишет Newsweek.

Лилли Скелдал из Уичито-Фолс, штат Техас, США, переработала кедровый сундук, сделанный еще в 1961 году, который она купила в местном комиссионном магазине.

Приобретая сундук за 80 долларов, Лилли потратила около пяти часов на то, чтобы привести его в порядок и дать ему новую жизнь. Она рассказала: "Мне нужно было снять замок, отполировать верхнюю часть, отшлифовав ее, отремонтировав шпон с помощью эпоксидной замазки и загерметизировав полиуретаном".

Сундуки компаний Lane и Virginia Maid были отозваны Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC) еще в июле в 2018 году. В тогдашнем прессрелизе CPSC призвала людей снять замки и устранить любую потенциальную опасность, поскольку было обнаружено, что крышка автоматически блокируется при закрытии. Считается, что в период с 1977 по 2015 год это повлекло за собой 14 смертей детей, поскольку они задохнулись внутри.

Скелдал позаботилась о том, чтобы прежде всего снять потенциально опасный замок со своего нового сундука, а затем продолжила его полную переработку. Она отшлифовала верхнюю часть сундука, убрала сколы на деревянной поверхности, замаскировала пятна краской и придала ему более блестящий вид с помощью полиуретана на масляной основе.

"Все прошло по плану, и я была очень довольна конечным результатом", – продолжила она.

#lanecedarchest #facebookmarketplace #thrifting #thrifthaul #furnitureflip #CapCut #thrifted ♬ original sound — lilly — furniture & home DIYs @thefurnituredoctor Now… Вы можете думать, как он был иллюстрирован для того, чтобы выйти на меня? Well, до CPSC, это иллюзии к резолюции any recalled products. Длинные мешкают перемещение locks для своих печеней, а за 2 января 2023 года. Невозможно, вы должны перейти к точке от 1 л. или англ. decides to get in the chest. Which has unfortunately happened way too много времени. Теперь, что мы говорили о всех серьезных вещах… здесь как я restored this 1961 Lane Cedar MCM Chest! + отключенный lock + cleaned it down (this is sanitary and also helps reduce amount sanding discs used) + sanded the top with 120 grit + applied colored epochy putty to chipped veneer, sanded it down flush once dry polyurethane, 3 coats on top, 1 coat on rest + veneer paint kit to hide some blemishes + ta-daaaaa!!! Этот продукт является идеальным для любых 60+ лет. Now… HOW MUCH DO I PRICE THIS FOR?!!? Let me know in the comments! And check the link in my bio if you want the list of supplies used for this flip! #diy

Как только работа была завершена, она поделилась удивительным преобразованием в своем аккаунте в TikTok. Поскольку в последние дни видео стало вирусным, она обрадовалась положительному отклику и надеется, что это побудит людей не отказываться от старой мебели.

"Людям это нравится, и они знают об опасностях, связанных с этими сундуками, и о том, что замок следует снять, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи с удушьем со смертельным исходом", — сказала она.

Теперь, когда сундук безопасен и убран, Скелдал займется поиском нового дома для сундука.

Напомним, женщина спасла жизнь незнакомцу и вышла замуж за его брата. Теперь они вместе воспитывают семерых детей.

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