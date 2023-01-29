Женщина отсидела 5 месяцев в тюрьме из-за мячика для снятия стресса

Жительница американского города Атланта Джузема Голдринг провела в заключении пять месяцев из-за подозрения в хранении наркотиков в мячике для снятия стресса — шарика, наполненного зернистым веществом.

Об этом случае сообщает издание Fox 5.

Полицейский остановил автомобиль молодой женщины в темное время суток, когда она вместе с другом отправлялась в центр города. Коп получил разрешение осмотреть ее личные вещи и вытащил из сумочки антистрессовую игрушку. Офицер разрезал шарик, наполненный зернистым веществом, считая, что там женщина хранит кокаин.

После этого Джузему Голдринга арестовали, а антистесовый мяч отправили для проведения экспертизы.

"Я постоянно говорила офицеру, что он совершает ошибку", — рассказала женщина изданию.

Через месяц после ареста был опубликован отчет, показавший, что никакого кокаина в стресс-игрушке не было.

Несмотря на это, задержанная оставалась за решеткой еще четыре месяца, поскольку судьи не спешили ознакомиться с отчетом, а заключенная из-за ограничений в средствах не могла позволить себе частного адвоката по уголовным делам. У нее был только общественный защитник.

После того, как Джузема Голдринг вышла на свободу, городской совет Атланты принял решение о выплате ей компенсации в размере 1,5 миллиона долларов. Молодая женщина надеется, что эти деньги позволят ей начать новый путь.

Напомним, испанская полиция изъяла более 4,5 тонны кокаина стоимостью более 100 млн евро на грузовом судне Orion V под флагом Того, следовавшего из Колумбии. Незаконный груз контрабандисты спрятали в кормах для скота.

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