Женщина отсудила кругленькую сумму из-за возгласов босса о "картошке"

Ирландка Бернадетт Хейс выиграла суд против босса, который оскорблял ее

Начальник инженерной компании Мик Аткинс ежедневно встречал подчиненную, ирландку Бернадетт Хейс, возгласом «картошка» и другими этническими оскорблениями. После увольнения по сфабрикованному обвинению женщина обратилась в трибунал и выиграла дело.

Об этом пишет LadBible.

Хейс добилась выплаты компенсации после того, как трудовой трибунал признал ее руководителя виновным в нежелательном поведении. Женщина рассказала, что во время работы в инженерной компании West Leeds Civils она регулярно становилась мишенью для насмешек.

Как босс оскорблял свою подчиненную-ирландку?

В ходе рассмотрения дела было установлено, что директор компании Мик Аткинс кричал Бернадетт «картошка», когда она заходила в офис, а также использовал другие оскорбительные слова в отношении ирландцев. В частности, в течение примерно шести месяцев мужчина называл подчиненную «педди», «тупой педди» и «пайки». По словам женщины, из-за этого она чувствовала себя «маленькой, неуверенной, униженной и чрезвычайно тревожной».

58-летняя Бернадетт описала свое состояние как «смерть от тысячи порезов», поскольку почти ежедневно слышала в свой адрес оскорбительные прозвища.

Какую компенсацию присудили женщине?

После рассмотрения дела судья встал на ее сторону в отношении обвинений в расовых домогательствах и виктимизации, однако не поддержал претензию о расовой дискриминации. В результате женщине присудили компенсацию в размере 23 тыс. 526 фунтов стерлингов (около 1 млн 392 тыс. грн). В эту сумму входит 13 тыс. фунтов (769 тыс. 168 грн) за «моральный ущерб» и 6 тыс. 104 фунта (361 тыс. 154 грн) в качестве возмещения потери заработка.

Бернадетт проработала в компании офис- и финансовым менеджером два года до того, как начались оскорбительные комментарии. Она отметила, что ранее Аткинс иногда упоминал о ее ирландском происхождении, однако ситуация ухудшилась после того, как в отдел коммуникаций пришел работать Маркус Смит.

Над женщиной насмехались, а потом уволили

По словам женщины, постоянные насмешки привели к бессоннице и паническим атакам. В августе 2024 года ее уволили после обвинений в мошенничестве.

На трудовом трибунале в Лидсе Бернадетт заявила, что стала жертвой прямой расовой дискриминации, домогательств и виктимизации. Во время слушаний она рассказала, что жаловалась Аткинсу на поведение Смита, называя его человеком с «агрессивным характером». По словам женщины, «вспыльчивый» Аткинс и Смит были «смущены» тем, что она подняла этот вопрос.

Они даже использовали слово «картошка» в переписке в WhatsApp. Бернадетт призналась, что боялась просить начальника прекратить это, поскольку не хотела потерять работу.

«У меня произошли большие изменения в личной жизни, и мне была очень нужна работа. Я чувствовала себя загнанной в ловушку, и это усиливало мою тревогу. Я пыталась молчать, чтобы не привлекать к себе внимания, но даже это не помогало. Он даже написал «картошка» в переписке в WhatsApp. Господин Аткинс также называл меня цыганкой/путешественницей из-за моего ирландского происхождения. Он постоянно говорил, что я якобы заглядываюсь на путешественников возле офиса. Я чувствовала, что меня травят и преследуют из-за этого», — рассказала Бернадетт на суде.

Хотя она и подавала жалобы на Аткинса, бывшая работница West Leeds Civils отметила, что главной проблемой для нее был именно Смит.

Женщина рассказала, что, приходя на работу, сразу начинала звонить или проверять электронную почту, чтобы избежать разговоров. Иногда она даже оставалась в машине перед началом рабочего дня.

После того как Бернадетт официально пожаловалась руководству, ее обвинили в серьезном служебном нарушении. Судья трибунала назвал эти обвинения «полностью безосновательными» и отметил, что они были «спровоцированы поданными жалобами».

Суд пришел к выводу, что женщина стала жертвой «нежелательного поведения», которое создало для Бернадетт «враждебную, унизительную и оскорбительную атмосферу».

«По моему мнению, если рассматривать все в совокупности, вполне понятно, что человек ирландского происхождения может считать повторное использование слов „картошка“, „педди“, „тупой педди“ и „пайки“ оскорбительным и унизительным. Эти выражения прямо связаны с расовой тематикой, особенно если рассматривать их вместе, а не по отдельности», — пояснил судья Бакли.

Судья также отметил, что иногда Бернадетт сама подхватывала эти шутки, но в основном держалась в стороне — вероятно, пытаясь разрядить ситуацию и адаптироваться в коллективе.

Сам Аткинс заявил, что рассмотрение дела в трибунале было «полной ерундой от начала до конца».

Что означают слова, которыми на работе оскорбляли ирландку?

Заметим, «педди» — это пренебрежительное прозвище ирландцев, происходящее от распространенного имени Патрик;

«Пайки» — одно из самых оскорбительных слов в британском английском. Оно относится к «путешественникам» — специфической этнической группе ирландского происхождения, которая ведет кочевой образ жизни.

Когда начальник кричал Бернадетт «картошка», он не просто упоминал овощ — а намекал на ее «низшее» происхождение, бедность и интеллектуальную ограниченность, согласно старым колониальным стереотипам.

