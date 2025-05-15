Женщина отвела пса к грумеру — результат поразил всех (фото)

Пес Луи / Фото: TikTok maddiehilaski

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Жительница Индианы по имени Медди Хиласки выложила видео перевоплощения своего любимца Луи после груминга. Клип стал вирусным и набрал более 18,5 миллиона просмотров.

Об этом случае американка рассказала в своем видео в TikTok.

После неудачного груминга Луи, 4-летний пес породы кавапа (смесь кавалер-кинг-чарльз спаниеля и пуделя), выглядел так, будто сам не верил в свое превращение. Но именно его невероятно выразительная мордашка покорила соцсети, собрав миллионы просмотров.

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Медди Хиласки из Индианы (США) поделилась в соцсетях видео, демонстрирующим радикальное изменение внешности ее собаки после стрижки.

Пес Луи до визита в груминг-салон

На кадрах видно, как пушистый пес с густой серой шерстью превратился в практически «лысого» — мастерица груминг-салона постригла Луи очень коротко.

Пес Луи после визита в груминг-салон

По словам Мэдди, новая сотрудница салона вероятно воспользовалась прежними записями. Она подтвердила, что нужно «как обычно», но в результате произошло недоразумение.

«Когда мой парень привез его обратно, он сразу написал, что Луи выглядит не очень довольным. И это, мягко говоря», – поделилась Хиласки.

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На видео видно, как Луи демонстрирует младенческую, но очень выразительную реакцию на результаты груминга. Пес, сидящий на диване, а его выражение морды словно говорит: «Это вам зря не пройдет».

Пользователи TikTok моментально отреагировали на видео, в комментариях шутливо обсуждая месть Луи за разрушенный имидж.

«Это настоящий беспредел!», «Он точно не забудет это оскорбление» — так комментировали видео пользователи соцсети.

К счастью, шерсть собаки уже восстанавливается, возвращая ему привычный образ. Хиласки с улыбкой добавила, что в дальнейшем будет более тщательно выбирать грумера. Несмотря на первый неудачный опыт, она рада, что эта забавная ситуация подняла настроение многим.

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