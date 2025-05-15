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Женщина отвела пса к грумеру — результат поразил всех (фото)
Пушистый пес превратился в почти «лысого» после груминга. Видео с его реакцией стало вирусным.
Жительница Индианы по имени Медди Хиласки выложила видео перевоплощения своего любимца Луи после груминга. Клип стал вирусным и набрал более 18,5 миллиона просмотров.
Об этом случае американка рассказала в своем видео в TikTok.
После неудачного груминга Луи, 4-летний пес породы кавапа (смесь кавалер-кинг-чарльз спаниеля и пуделя), выглядел так, будто сам не верил в свое превращение. Но именно его невероятно выразительная мордашка покорила соцсети, собрав миллионы просмотров.
Медди Хиласки из Индианы (США) поделилась в соцсетях видео, демонстрирующим радикальное изменение внешности ее собаки после стрижки.
На кадрах видно, как пушистый пес с густой серой шерстью превратился в практически «лысого» — мастерица груминг-салона постригла Луи очень коротко.
По словам Мэдди, новая сотрудница салона вероятно воспользовалась прежними записями. Она подтвердила, что нужно «как обычно», но в результате произошло недоразумение.
«Когда мой парень привез его обратно, он сразу написал, что Луи выглядит не очень довольным. И это, мягко говоря», – поделилась Хиласки.
На видео видно, как Луи демонстрирует младенческую, но очень выразительную реакцию на результаты груминга. Пес, сидящий на диване, а его выражение морды словно говорит: «Это вам зря не пройдет».
Пользователи TikTok моментально отреагировали на видео, в комментариях шутливо обсуждая месть Луи за разрушенный имидж.
«Это настоящий беспредел!», «Он точно не забудет это оскорбление» — так комментировали видео пользователи соцсети.
К счастью, шерсть собаки уже восстанавливается, возвращая ему привычный образ. Хиласки с улыбкой добавила, что в дальнейшем будет более тщательно выбирать грумера. Несмотря на первый неудачный опыт, она рада, что эта забавная ситуация подняла настроение многим.
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