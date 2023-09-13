Женщина озадачила, что 6 лет кормит своего мужа грудью – фото

Она говорит, что это сделало их эмоциональную связь "в 10 раз лучше".

Пара из Флориды Александер и Рейчел Бейли, ставших вирусными в 2017 году после того, как рассказали, что мужчина регулярно пьет грудное молоко своей жены, до сих пор этим занимаются.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Американец пьет грудное молоко любимой "ежедневно, прямо из родника". Женщина утверждает, что ее грудь производит больше молока, чем могут съесть ее дети, поэтому ей помогает вторая половинка.

"Мне просто нравится физическое облегчение, но эмоциональная связь в 10 раз лучше", — сказала она.

Александер и Рэйчел Бейли / Фото: Caters

Рейчел объяснила, что все началось, когда она кормила дочь Арию, которой сейчас шесть лет.

"Я уехала в круиз с Александером, — вспомнила она. — Однако я забыла молокоотсос и была сильно налита молоком в течение двух дней. Мне было так больно, и я боялась заразиться, поэтому мы решили, что мой муж попытается выпить молоко, чтобы облегчить мое состояние. Мы нервничали из-за мысли, что я буду кормить его грудью, но как только мы это сделали, мы поняли, что все в порядке".

Александер и Рэйчел Бейли / Фото: Caters

Со своей стороны, 30-летний отец сказал, что вкус молока "отличался от того, чего он ожидал", по сравнению с обычным. Также он заявил, что не болел в течение двух лет, потому что "жидкость была настолько питательной", и многие говорили, что его кожа выглядит гораздо лучше.

"В конце концов, ему понравился вкус моего грудного молока, и теперь он даже предпочитает его, а не коровье, — продолжила Рэйчел. — Для нас это не извращение. Все началось с того, что Александер просто помогал мне, когда мне было больно, но это переросло на нечто большее, чем эмоциональная связь".

Александер и Рэйчел с детьми / Фото: Caters

Отвечая хейтерам, которые пишут, что привычка пары "странная" или "тревожная", мужчина сказал: "Если это не предназначено для вас, мы понимаем".

Напомним, женщину с самыми большими губами в мире не взяли на шоу "Холостяк". Она изо всех сил пытается обрести любовь, но мужчины ее боятся.

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