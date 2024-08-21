Женщина озадачила, что ее дочь забеременела, надев купленное в Интернете белье

Китайская компания опубликовала серию переписок между ее службой поддержки клиентов и женщиной, утверждавшей, что ее дочь забеременела после того, как носила белье, приобретенное у этой компании.

Об этом пишет Oddity Central.

Неназванная компания обнародовала обвинение вероятной клиентки как предупреждение о том, что такие трюки могут привести к банкротству предпринимателей.

Женщина, утверждавшая, что приобрела белье в компании на Taobao, одной из крупнейших китайских платформ онлайн-торговли, обратилась в службу поддержки клиентов с жалобой на то, что ее дочь забеременела после того, как носила новое белье. Несмотря на попытки сотрудников убедить недовольную женщину, что такое невозможно, она настаивала на том, что это единственный способ, которым ее дочь могла забеременеть и требовала объяснений.

Все попытки убедить женщину в том, что ее теория физиологически невозможна, не завершилась успехом, поэтому служба службы поддержки клиентов сообщила ее, что персонал фабрики – исключительно женщины, а их руководитель сделал вазэктомию, поэтому беременность девушки не имеет никакого отношения к компании.

"Моя дочь забеременела после того, как носила ваше белье", — написала женщина в сообщении, на что сотрудники компании ответили, что "белье нельзя использовать как средство передачи беременности".

Скриншот переписки

Опасаясь, что женщина может обнародовать собственную версию этой истории, компания решила опубликовать переписку между ней и службой поддержки клиентов в социальных сетях, чтобы люди могли увидеть, насколько глупым было ее заявление. Неудивительно, что сообщение стало вирусным, привлекая внимание многих комментаторов с теориями о том, как забеременела дочь женщины. Некоторые были уверены, что девочка притворилась неосведомленной, чтобы избежать упреков матери, другие же выдвигали еще более дикие теории, например, что она забеременела после купания в общественном бассейне.

После того, как история стала вирусной в Интернете, генеральный директор компании написал на своих официальных каналах, что он пытался связаться с женщиной напрямую, чтобы узнать больше об этой странной проблеме, но, проверив ее номер телефона, он узнал, что она была блогершей, которая, вероятно, надеялась привлечь к себе больше внимания, создав этот странный скандал.

"Я ненавижу таких людей", — написал мужчина, обвинив женщину в том, что она придумала историю, чтобы привлечь к себе внимание, и проигнорировала риск нанести "сокрушительный удар" такому бизнесу, как его. "Некоторые люди действительно поверят таким диким заявлениям, и слухи, которые они распространяют, могут привести к закрытию завода или вывести его из бизнеса".

Напомним, мужчина, разоблачивший семью, которая женится между собой и хрюкает, рассказал о самом безумном. Он получил доступ к удивительному миру Виттакеров.

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