Женщина озадачила, как несколько дней мыла руки куском сыра - фото

Женщина рассказала, как мыла руки, как ей казалось, маленьким куском мыла, но потом смущенно обнаружила, что это было на самом деле.

Об этом пишет Daily Star.

Майли из Ванкувера, штат Вашингтон, США, регулярно мыла руки небольшим куском оранжевого мыла, который хранился у кухонной раковины, но лишь через несколько дней поняла, что оно не помогало, потому что это был кусок чеддера.

Забавной историей она поделилась на Reddit. Американка также разместила фотографию, где она держит свое "сырное мыло" над раковиной.

"Только сейчас поняла, что мое мыло не работает, потому что это буквально кусок сыра. Он был твердым, как высохший на прилавке камень, отвратительно, да, я знаю", — написала она.

Женщина мила руки сыром / Фото: reddit

Майли также предположила, что во всем виноват алкоголь. Она думает, что однажды вечером, когда выпила несколько напитков, пошла к холодильнику перекусить и оставила сыр у раковины: "Подозреваю, что я пропустила это, когда была пьяна и просто забыла".

Сообщение, которое недавно стало вирусным в Твиттере, оставило людей озадаченными по поводу того, как она могла спутать сыр с мылом.

У меня так много вопросов

Разве она ни разу не подумала: "Это мыло пахнет сырными ногами"?

Как? Разве она не заметила, что оно не пенилось и не пенилось!

Другие же поторопились посмеяться: "Поворот сюжета, она ела тост с мылом!".

Напомним, лысый мужчина в шутку прилепил себе на голову вантуз, но быстро пожалел об этом. Забавное видео стало вирусным в Сети.

Читайте также: