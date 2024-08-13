Женщина озадачила, сколько ей заплатил TikTok за миллион просмотров одного видео

Автор контента из Великобритании поделилась суммой, которую ей заплатили после того, как ее видео в TikTok собрало более миллиона просмотров.

Лиза, пользовательница под ником @sidehustlesister, имеет более 55 600 подписчиков. В блоге она рассказывает о финансовых лайфхаках, таких как советы по онлайн-банкингу, которые помогут сэкономить и составить бюджет, планы по собственным подработкам и о том, как она пытается выплатить кредиты за обучение и машину – 12 348,27 фунтов стерлингов.

Ее самое популярное видео – вторая часть серии, в которой она делится своим опытом подработки, и объясняет, в чем именно состоит ее цель в бизнес-проекте.

Этот ролик просмотрели 1,1 млн раз. Чтобы получить за это оплату от TikTok, просмотр должен быть "квалифицированным", то есть он должен длиться более минуты, просматриваться более пяти секунд, просматриваться на странице "Для вас" и это должен быть уникальный просмотр.

Как оказалось, она заработала не так уж много, как думали пользователи: "Барабанная дробь, пожалуйста... 310 фунтов стерлингов. Это больше или меньше, чем вы думали?" – спросила она зрителей. "Я очень рада, если честно, это же бесплатные деньги".

К слову, 310 фунтов стерлингов – около 16 350 гривен.

Некоторые зрители были удивлены в комментариях, предположив, что TikTok платит больше за просмотры: "Это шокирует, я думал о 1000 фунтах стерлингов", "Меньше, чем я думал, но все равно приятно".

Другой пользователь спросил, может ли Лиза выводить деньги в любое удобное для нее. На что она ответила: "Вы можете снять деньги в любое время, но деньги за это видео не поступят на мой счет в TikTok до конца месяца".

Напомним, ученые провели исследование среди женщин и обнаружили, что просмотр TikTok в течение 8 минут может иметь "немедленные негативные последствия".

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