Женщина озадачила, сколько ей заплатил TikTok за миллион просмотров одного видео

Это удивило пользователей приложения.
Автор контента из Великобритании поделилась суммой, которую ей заплатили после того, как ее видео в TikTok собрало более миллиона просмотров.
Лиза, пользовательница под ником @sidehustlesister, имеет более 55 600 подписчиков. В блоге она рассказывает о финансовых лайфхаках, таких как советы по онлайн-банкингу, которые помогут сэкономить и составить бюджет, планы по собственным подработкам и о том, как она пытается выплатить кредиты за обучение и машину – 12 348,27 фунтов стерлингов.
Ее самое популярное видео – вторая часть серии, в которой она делится своим опытом подработки, и объясняет, в чем именно состоит ее цель в бизнес-проекте.
@sidehustlesister Starting a Side Hustle Day 2. Приступать к числу номеров, и имеет twp debts to, і want to pay off, kombined total my Student Loan and Carn loan is £12,348.27 so thats what im aiming for in PROF #startasidehustle #everydayimhustling #sidehustlefromscratch #makemoneyonline #makemoneywithme #cleardebt ♬ original sound — Lisa | Side Hustles | TikTok
Этот ролик просмотрели 1,1 млн раз. Чтобы получить за это оплату от TikTok, просмотр должен быть "квалифицированным", то есть он должен длиться более минуты, просматриваться более пяти секунд, просматриваться на странице "Для вас" и это должен быть уникальный просмотр.
Как оказалось, она заработала не так уж много, как думали пользователи: "Барабанная дробь, пожалуйста... 310 фунтов стерлингов. Это больше или меньше, чем вы думали?" – спросила она зрителей. "Я очень рада, если честно, это же бесплатные деньги".
@sidehustlesister How much did I make from my 1 million view video last week? Растущие ваши до 10k могут быть внушительными способами к earn extra money через Creator Rewards Programme… его определенно great addition на мою сторону холма в любой день. #sidehustle #sidehustleideas #creator #income #tiktokgrowth #makemoneywithme ♬ original sound — Lisa | Side Hustles | TikTok
К слову, 310 фунтов стерлингов – около 16 350 гривен.
Некоторые зрители были удивлены в комментариях, предположив, что TikTok платит больше за просмотры: "Это шокирует, я думал о 1000 фунтах стерлингов", "Меньше, чем я думал, но все равно приятно".
Другой пользователь спросил, может ли Лиза выводить деньги в любое удобное для нее. На что она ответила: "Вы можете снять деньги в любое время, но деньги за это видео не поступят на мой счет в TikTok до конца месяца".
Напомним, ученые провели исследование среди женщин и обнаружили, что просмотр TikTok в течение 8 минут может иметь "немедленные негативные последствия".
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