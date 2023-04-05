Женщина озадачила украшениями, которые делает из спермы — фото, видео

В год она зарабатывает 405 тысяч канадских долларов.
Канадка Аманда Бут делает украшения из спермы.
33-летняя мастерица высушивает биологическую жидкость и превращает ее в разные декоративные вещи.
В частности, женщина озадачила пользователей, когда показала, как делала яйцо для мужчины, которым он хотел похвастаться перед своими приятелями. Она отметила, что это самое большое украшение, которое заказывали у нее клиенты.
@amandaldbooth Still идти вперед #jizzyjewellery ♬ original sound — ✨Amanda Booth✨
"Клиент просто хотел себе простой экспонат, чтобы поставить его на полку. Он хотел яйцо размером с большое куриное", – прокомментировала она в своем TikTok.
Бут высушивает сперму, превращает ее в порошок, а затем смешивает с полупрозрачной глиной для создания изделий.
Со своей стороны, пользователи были озадачены и не могли представить себе, что пойдут к кому-то в гости и увидят украшение, сделанное из чьей-то спермы.
К слову, женщина продает украшения за 110–300 канадских долларов (3000–8000 грн). Бизнес приносит ей годовой доход в 405 тысяч канадских долларов (около 11 млн грн).
@amandaldbooth #jizzyjewellery ♬ original sound — ✨Amanda Booth✨
Для изготовления разных безделушек она также использует грудное молоко и пепел.
Напомним, американская порнозвезда Сторми Дэниелс установила рекордный день на Pornhub после ареста Дональда Трампа. Экс-президенту США выдвинули обвинения в фальсификации документов после выплаты денег за молчание звезде фильмов для взрослых об их сексуальной связи в 2016 году.
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