Женщина озадачила, забеременев от заключенного, который присылал свою сперму по почте (видео)

Она рассказала, как забеременела.

Женщина утверждает, что забеременела после того, как ее жених-заключенный "отправил свою сперму по почте".

Пользователь TikTok Нэша стала вирусной в Сети после объявления беременности довольно необычным способом.

Она поделилась, что любимый Твинно отправил ей свой эякулят. Сначала девушка провела тест на овуляцию, чтобы убедиться, что ее тело находится в нужной стадии менструального цикла. На тонкой полоске образовались две красные линии, что дало ей зеленый свет для продолжения.

Затем она поделилась фотографией устройства, которое использовалось для оплодотворения без жениха. На изображении показана схема репродуктивной системы женщины с конусообразным медицинским оборудованием внутри, направленным вверх к шейке матки.

На внешней стороне тела есть что-то вроде шприца и трубки, которые якобы использовались для введения спермы Твинно в тело Нэши.

Затем она показала снимок конверта. Он, вероятно, использовался для отправки спермы любимого.

Наконец, на последнем слайде виден положительный тест на беременность Нэши.

"Это так интересно", — прокомментировал один изумленный пользователь.

"Пожалуйста, скажите мне, как? Я тюремная жена, моему мужу еще два года", — заявила друга.

Также большинство людей, которые писали в ее комментариях, желали ей здоровья и удачной беременности.

Напомним, пассажиры такси застукали водителя за мастурбацией на порно прямо за рулем. Он прикрыл ноги тканью.

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