Женщина "ожила" в катафалке за несколько минут до собственной кремации

Ее должны были сжечь через несколько минут.

Индийская женщина, считавшаяся мертвой, проснулась за несколько минут до того, как ее собирались кремировать.

Об этом сообщает Times of India.

52-летняя Буджи Аамма из Берхампура испытала серьезные ожоги в результате пожара в своем доме 1 февраля.

Ее доставили в больницу с ожогами половины тела, и она вернулась домой, где оставалась в тяжелом состоянии. Через несколько дней она не открыла глаза. Сообщается, что семья не смогла доставить ее в другое медучреждение из-за тяжелого материального положения.

Муж Ааммы, Сибарам Пало, считал, что она умерла и организовал ее доставку на катафалке к месту кремации.

Он рассказал: "Мы думали, что она мертва, и сообщили местным жителям, чтобы они организовали катафалк, чтобы увезти тело к месту кремации".

Вскоре другая женщина увидела, как Аамма открыла глаза. Она вспомнила: "Сначала мы были напуганы, потому что никогда не видели такого инцидента, хотя мы слышали некоторые истории".

Водитель катафалка был вызван обратно, чтобы забрать ее живую с места кремации всего через полчаса, и ее отвезли домой на той же машине.

Сообщается, что для осуществления кремации в семье не требовали свидетельства о смерти.

Напомним, подобные случаи происходят не в первый раз. Ранее в Индии мужчина, которого везли на кремацию, "ожил", когда машина наехала на выбоину.

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