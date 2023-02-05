Женщина "ожила" в похоронном бюро, однако через два дня умерла: как так произошло

В Центре специального ухода за больными болезнью Альцгеймера в городе Урбандейл, штат Айова в США, сначала решили, что их 66-летняя подопечная скончалась. Однако женщина "ожила" в мешке для трупов в похоронном бюро. Через два дня потерпевшая умерла.

Об этом пишет metro.co.uk.

Персонал Центра специального ухода за больными болезнью Альцгеймера сначала подумал, что их подопечная умерла, поскольку она якобы не дышала. Поэтому 66-летнюю пострадавшую в мешке для трупов отвезли в похоронное бюро и сообщили родственникам о смерти. Спустя 45 минут работники похоронного бюро открыли пакет с "телом". Они были напуганы тем, что женщина оказалась жива – она задыхалась в мешке. Пострадавшую срочно госпитализировали, однако через два дня она скончалась.

Департамент инспекций и апелляций штата Айова вынес предписание Центра специального ухода за больными болезнью Альцгеймера. В отчете департамента отмечается, что хоспис "не обеспечил надлежащего ухода и услуг".

В нем также отмечается, что персонал, работавший в 12-часовую смену к инциденту, "не смог обеспечить жителям достойное лечение и уход в конце жизни".

Заведение должно заплатить штраф в размере 10 000 долларов США за этот инцидент. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Напомним, в Таиланде погиб 34-летний мужчина, который поставил мобильный телефон заряжаться и заснул. Его убило электрическим током.

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