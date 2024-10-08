"Женщина-паук" вылезла на 108-метровую скалу без страховочного снаряжения и перчаток — фото

43-летняя жительница Китая, известная как "женщина-паук", очаровала своей удивительной способностью подниматься на скалу высотой более 100 метров без перчаток или страховочного снаряжения.

Об этом пишет SCMP.

Луо Денпин родом из Цзюнь Миао и Буэй в провинции Гуйчжоу признана единственной в мире женщиной, практикующей древнюю традицию миао – лазание скалами голыми руками.

Она умело поднимается на 108-метровую скалу – эквивалент 30-этажного дома – без труда маневрируя почти вертикальными скалами, за что получила прозвище, напоминающее известного мультипликационного супергероя.

Ее исключительная сноровка уходит корнями в древнюю практику миао – захоронение в скалах.

Народ Миао, традиционно обитающий в отдаленных и горных регионах, верил, что погребение на большой высоте позволяет умершим "смотреть в сторону родины предков" в центральном Китае.

Они также рассматривали гробы в форме лодки как символ надежды для душ, стремящихся вернуться домой после смерти. Практические причины также играли определенную роль в этих захоронениях: захоронение в скалах сохраняло драгоценные сельскохозяйственные угодья и защищало тела от раздиравших их диких животных.

Со временем народ Миао продолжал оттачивать свои навыки лазания голыми руками – передающаяся традиция от поколения к поколению.

Луо Денпин / Фото: Weibo

Пока Луо является единственной женщиной среди "людей-пауков" региона. Она начала заниматься скалолазанием в возрасте 15 лет под руководством своего отца. Сначала ее мотивацией было желание соперничать с мальчиками и зарабатывать на жизнь собиранием лекарственных трав и птичьего помета из ласточкиных гнезд на скалах, который служил удобрением.

"Они говорили, что это только для мальчиков, но я считаю, что мужчины и женщины равны, поэтому я научилась. Так начался мой путь паука", — поделилась Луо в интервью BBC в 2017 году.

"До того, как эта территория была застроена, я каждый день поднималась вверх, чтобы собрать ласточкин помет. Мы поднимались на высоту 108 метров. Иностранцев часто пугало наше лазание голыми руками, но я привыкла к этому. После того, как я делала это много раз, мои руки стали мозолистыми", — рассказала она в недавнем интервью Шаньдунскому телевидению.

Овладение этой техникой требует не только физической силы, но и значительных навыков; сложная задача по сбору лекарственных трав может занять четыре-пять часов.

Луо Денпин / Фото: Weibo

Сегодня сбор помета на удобрение больше не необходим, превращая ее навыки в форму развлечения для туристов.

"Многие посетители хотели увидеть, как мы собираем травы, и платили нам за демонстрацию. Мой доход небольшой, но я горжусь тем, что я женщина-паук", — говорит Луо.

Когда-то Луо покинула родной город в поисках работы, но вернулась в 2000 году, чтобы выйти замуж и создать семью.

Ее история вдохновила многих пользователей: "Люди в прошлом были действительно способны на все. Скалы и крутые горы не сдерживали их от исследований", "Слава храброй женщине-пауку. Женщины такие же способные, как и мужчины, и настоящие мастера живут среди людей" .

Напомним, как моряк 76 дней выживал в океане на надувной лодке. После столкновения с существом его лодка утонула.

Читайте также: