Женщина переехала на Южный полюс и рассказала о жизни в одном из самых холодных мест в мире

Переехавшая на Южный полюс женщина пролила свет на то, что на самом деле означает жить в одном из самых холодных мест в мире, в частности выживать при температуре -86°C и шесть месяцев не видеть дневного света.

Об этом пишет Mirror.

32-летняя Мишель Эндо из Сан-Франциско переехала в Антарктиду в октябре прошлого года, чтобы работать менеджером по гостеприимству на станции Амундсен-Скотт.

Она поделилась, что жизнь в самой южной части мира имеет некоторые преимущества, например возможность увидеть великолепные виды на южное полярное сияние и принять участие в некоторых уникальных событиях в жизни.

Мишель Эндо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

Мишель задокументировала свой опыт в своем аккаунте в Instagram в стиле туристического блога.

"Если вы хотите получить незабываемые впечатления, иногда вам нужно делать то, что другие считают безумным – например, провести более 365 дней в самом южном месте мира" – написала она в сообщении.

Женщина поделилась, что аэропорт "закрывается на зиму" 15 февраля, а это значит, что "никто не может войти или выйти", пока он не откроется 28 октября. Это означает, что она "застряла" на станции вместе с 42 другими работниками за последние восемь месяцев. Она призналась, что находиться так долго среди тех же людей было сложно.

"Люди по-разному переносят изоляцию", – пояснила она. "Некоторые люди исчезают в своих комнатах, и вы их почти не увидите. Что касается меня, то мое терпение исчезло. Мне нравятся большинство из 42 других людей, с которыми я общалась, но сейчас я больше не могу контролировать закатывание глаз".

Мишель Эндо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

Мишель добавила, что в течение шести месяцев года в Антарктиде 24 часа в сутки совершенно темно, и мрачные условия могут на самом деле вызвать расстройство, известное как "синдром зимовки".

"Это совокупность поведенческих нарушений. Сюда входят депрессия, рассеянность, забывчивость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания", — продолжила она. "Вы просто должны дать каждому милость и позволить им превратиться в любого зимнего гоблина, каким они станут, потому что в этом нет ничего личного. Мы все устали от года жизни на этом космическом корабле и просто пытаемся выжить".

В другом видео в Instagram Мишель сняла "первый взгляд на солнце", который она увидела после долгих шести месяцев "мрака", и призналась, что для нее это был эмоциональный опыт. "Похоже, что за последний год мое тело состарилось на десять лет. Но взошло солнце".

Мишель Эндо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

Женщина рассказала Newsweek, что она всегда имела страсть к путешествиям, и она сама путешествует по миру с 2013 года, когда создала свой собственный блог о путешествиях Wander Eat Write. Она посетила шесть из семи континентов, решив добраться до седьмого Антарктиды. Прошлой осенью она получила работу на станции в рамках антарктической программы США Национального научного фонда.

Мишель Эндо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

"Мы живем в общежитиях, встроенных в станцию. Станция круглогодично реализует несколько научных проектов по астрономии, климатологии и гляциологии", – пояснила она. "Вспомогательный персонал, такой как я здесь, нужен, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех объектов и операций".

На одном видео видно, как она выходит на улицу в полном зимнем снаряжении по запасам в соседнем сарае. За несколько минут ее ресницы и брови покрылись льдом.

Мишель Эндо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

В другом ролике она смотрела прогноз погоды на день, показавший, что температура будет варьироваться от -60°C до -86°C. В конце концов, 32-летняя женщина назвала этот опыт "сложным, но замечательным", добавив: "Несмотря на все трудности, я все еще так рада, что заставила себя сделать это. Жизнь на дне Антарктиды часто сложна, монотонна и всегда холодна". Она добавила, что "не видела ни животных, ни деревьев уже год" и что очень скучает по своей семье и друзьям дома.

Когда ее годовой контракт подходит к концу, Мишель призналась, что, хотя она и благодарна за эту возможность, она с нетерпением ждет более теплой погоды. "Когда мое время здесь закончится, я с нетерпением жду возможности отправиться в теплые места, пообщаться с животными и поесть свежих продуктов", — сказала она.

Напомним, женщина ради экономии на 5 лет отказалась от отопления и обогревателей. Она поделилась лайфхаками, как греется зимой.

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