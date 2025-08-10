Женщина переехала в дом престарелых в 38 лет: "Лучшее решение в истории"

Дом престарелых / © Freepik

38-летняя австралийка, которая уже год живет в доме для пожилых людей, утверждает, что переезд туда был лучшим решением в ее жизни.

Об этом она рассказала Business Insider.

После того, как ее длительные романтические отношения с партнером закончились, женщина, которая предпочла остаться анонимной, решила, что пора начать все сначала, и переехала из их общей квартиры в Мельбурне.

Она провела два месяца, живя в Airbnb, что оказалось дорогим, и когда она начала искать квартиру, которую могла бы себе позволить, то обнаружила, что предлагаемые места не слишком привлекательны. Но когда она посетила свою тетю в доме престарелых и сказала ей, что ищет жилье, тетя спросила ее, не хочет ли она попробовать квартиру, которая только что освободилась. Ее относительно молодой возраст не был бы проблемой, сказала тетя женщины, поэтому она решила заполнить документы и дать шанс дому престарелых. Это оказалось самым лучшим решением, которое она когда-либо принимала.

«Я живу в доме для пенсионеров больше года. Я перестала считать его трамплином в лучшее место, и теперь я считаю его своим домом», — рассказала австралийка. «Я никогда не чувствовала себя чужой, а жизнь среди людей, не спешащих жить и не поглощенных технологиями, прекрасно повлияла на мое психическое здоровье. Это своего рода гавань».

Во-первых, двухкомнатная квартира в доме престарелых стоит очень дешево — всего 500 австралийских долларов, включая плату за обслуживание, тогда как средняя двухкомнатная квартира в Мельбурне обычно стоит от 2800 до 3200 австралийских долларов. Но это лишь часть того, что делает жизнь в доме престарелых такой замечательной для 38-летней женщины. Она живет мирной жизнью в окружении доброжелательных соседей, всегда готовых помочь или предложить дружеский совет, и ее жизнь в целом гораздо проще, чем было раньше.

Хотя большинство людей спрашивают ее, не кажется ли ей скучной жизнь в доме престарелых, 38-летняя женщина сказала, что считает это терапевтическим. Она просыпается под приглушенные старые мелодии своих соседей, наслаждается чашкой кофе, читает газету и обычно утром совершает короткую прогулку. Затем она посещает занятия йоги на стуле, катается на велосипеде, играет в бинго каждую среду и даже выполняет какую-то работу онлайн. Вечерами она «ходит в ближайший продуктовый магазин или закусочную, печет или сидит на крыльце и уходит в воспоминания в бесконечных разговорах».

«Мой новый дом изменил мои жизненные амбиции и то, как я отношусь к старению», — сказала женщина. «Я нашла здесь огромное спокойствие, и это мое определение прекрасной жизни. Приятно знать, что 70-е и 80-е годы — это не так уж плохо. Как я узнала от окружающих меня людей, вы все еще можете иметь свободу действий, заниматься волонтерством, заводить друзей и начинать новые хобби, независимо от вашего возраста».

Некоторые просто смеются над этим, а ее семья до сих пор считает, что она слишком молода, чтобы жить в доме престарелых, но 38-летняя женщина привыкла к новому образу жизни и не планирует в ближайшее время покидать свою новую общину.

