Женщина переехала жить в заброшенную больницу и пожаловалась на паранормальные явления — видео

Попытка найти хороший дом или квартиру в Лондоне с дешевой арендой кажется невыполнимой задачей. Но одной женщине удалось избежать огромных счетов, живя в заброшенной больнице.

Об этом пишет Mirror.

Аиша Барратт решила стать опекуншей собственности, позволяющей арендаторам предоставлять более дешевое жилье в обмен на проживание на гибких условиях в потенциально необычных объектах недвижимости. Аиша, как и еще 150 жителей, сейчас живет в бывшей больнице со "страшными" чертами и "ужасающими" палатами.

Телепродюсер-фрилансер призналась, что "с ней происходит много всего", и она "видела человека в углу" своей спальни.

35-летняя женщина, ранее жившая в викторианском доме, продемонстрировала свое жилье в TikTok и собрала более семи миллионов просмотров, поделившись виртуальным туром, состоящим из трех частей. Тысячи людей бросились задавать вопросы и комментировать необычную жизненную ситуацию. "Я бы не продержался и дня", — прокомментировал один из них.

Аиша сказала: "Я фрилансер, я хочу экономить и не хочу тратить каждую копейку на аренду. Я плачу где-то между 400 и 700 фунтами стерлингов. Так что это несложно". Она продолжила: "Люди говорят, что я должна быть очень смелая, чтобы жить в заброшенной больнице. Я выносливая и смелая. Думаю, я храбрая". Когда ее спросили, чувствует ли она себя в безопасности, Аиша ответила: "Мы где-нибудь в безопасности? Что касается здания, я чувствую себя в полной безопасности. У нас есть множество систем видеонаблюдения и мер безопасности".

Продюсер получила доступ к неиспользуемым помещениям больницы после того, как ей дали разрешение на доступ. Там она нашла старое медицинское оборудование и мусоросжигательные печи, уничтожающие химические отходы. Она также продемонстрировала общие помещения, где есть забитые лифты, и сохранившаяся зона регистрации. Имеется закрытый подвал, замкнутый и прикованный цепями.

"Насколько плохо там может быть?", — сказала Аиша.

Она назвала больничные коридоры своим "личным подиумом" и продемонстрировала "милый маленький" садик.

Аиша сказала, что люди запирают свои шкафы, чтобы другие не украли их еду. У жителей есть общие душевые, кухни и прачечные. Женщина продемонстрировала еще несколько построек. Большой комплекс содержит как минимум четыре других блока. Каждое здание соединено между собой.

Напомним, семья устроила поминки отца в ночном клубе. По словам родных, мужчина любил развлекаться.

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