Женщина перехитрила детектива, которого муж нанял для разоблачения ее измены с любовником

Муж извинился, что сомневался в верности любимой.
Хотя все знают, что изменять – плохо, кажется, этого недостаточно, чтобы остановить людей от романов на стороне. Иногда партнеры сами узнают о неверности второй половинки, как, например, одна женщина, разоблачившая мужа на измене благодаря зеленой шерсти ее кота, а иногда они прибегают к помощи профессионалов. Впрочем, британка ошеломила историей, как перехитрила частного детектива, нанятого для раскрытия ее романа с любовником, с которым она познакомилась в Интернете.
Об этом пишет Mirror.
41-летняя Эмма из Лондона утверждает, что заметала следы настолько хорошо, что даже "эксперт по обману" не смог поймать ее на серии лжи – хотя она признает, что начинает "чувствовать себя плохо" из-за своей тайной двойной жизни.
Она призналась: "Это не было чем-то, что я планировала. Мы с Джо отдалялись друг от друга годами. Мы были больше похожи на соседей по комнате, чем на мужа и жену. Когда я наткнулась на IllicitEncounters, сначала это было из любопытства. Но потом я встретила Алекса, и все изменилось".
Она говорит, что ее тайный любовник – это все, чем не является ее муж: авантюрный, спонтанный и дико внимательный. "Я знала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать", — добавила она. "Впервые за многие годы я чувствовала себя желанной и живой. Я не была готова отказаться от этого".
Чувствуя, что что-то не так, ее муж нанял частного сыщика, чтобы следить за ней. Она рассказала: "Он начал расспрашивать обо всем. Почему я так часто работаю допоздна? Почему я вдруг начала ежедневно ходить в спортзал? Он даже прямо обвинил меня в том, что у меня есть любовник, но я отрицала это. Я знала, что должна быть умнее, если хочу сохранить свою тайну".
Чтобы замести следы, она создала фальшивый рабочий проект, чтобы объяснить свои задержания на работе, использовала второй телефон для общения с Алексом и даже привлекла подругу, чтобы та прикрывала ее, когда ей нужно было алиби. Она сказала: "Я всегда была на шаг впереди. Я знала, что Джо следит за мной, поэтому убедилась, что ему нечего найти. Сначала я и не подозревала, что он нанял частного детектива. Но оглянувшись назад, я увидела признаки – автомобиль, который, казалось, несколько раз следовал за мной, незнакомец, незнакомец, крутившийся возле моего офиса. Я поняла, что происходит, и удвоила свои усилия, чтобы оставаться незаметной".
Но, несмотря на то, что частный детектив следил за каждым ее шагом, он не смог предоставить никаких конкретных доказательств ее измены и, в конце концов, сказал Джо, что он ошибается.
Эмма сказала: "Джо на самом деле извинился. Он сказал, что был параноиком и что доверяет мне. Это было странное ощущение – облегчение, смешанное с чувством вины. Я знала, что лгала ему, но я также знала, что не готова порвать с Алексом. Я люблю Джо, но наши отношения стали такими черствыми. С Алексом я чувствую себя женщиной, которая была раньше – уверенной, сексуальной и живой. Я знаю, что это эгоистично, но я не готова от этого отказаться. Я живу сегодняшним днем. Знаю, что это ненадолго, но пока что я счастлива. И пока я буду осторожна, никто не пострадает".
Эксперты по вопросам отношений говорят, что случай Эммы не является чем-то необычным: частные детективы сообщают о всплеске спроса со стороны людей, отчаянно пытающихся подтвердить свои худшие опасения относительно своих партнеров. Эксперт по вопросам секса и отношений Джессика Леони говорит, что вопрос доверия в отношениях сейчас на самом высоком уровне. Она поделилась: "Социальные сети, приложения для знакомств и сайты облегчили возможность завести интрижку, но они также создали культуру подозрительности. Люди сейчас параноидальнее, чем когда-либо, и вместо того, чтобы общаться со своими партнерами, они обращаются за ответами к частным детективам".
Однако она предупреждает, что даже самая лучшая работа детектива не всегда гарантирует правду.
Напомним, адвокат по разводам назвала профессии мужчин, которые больше всего и меньше изменяют женщинам. По ее словам, низшую склонность к изменам имеют представители трех отраслей.
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